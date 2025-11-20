Thanh Hóa: Phát hiện loài vật trong sách đỏ khi thu hoạch keo

TPO - Trong lúc đi thu hoạch keo, một người dân ở Thanh Hóa phát hiện cá thể Cu li nhỏ - con vật quý hiếm trong sách đỏ nên bắt giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 20/11, thông tin từ Hạt kiểm lâm Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an địa phương tiếp nhận cá thể động vật quý hiếm do người dân bắt được, giao nộp.

Cá thể Cu li nhỏ được người dân bàn giao cho ngành chức năng.

Trước đó, gia đình ông Lê Bá Hoàng (trú thôn Quế Phú, xã Như Xuân) trong lúc đi thu hoạch keo trên ngọn đồi của gia đình thì phát hiện một cá thể Cu li nhỏ, một loại động vật quý hiếm đi lạc.

Ngay sau đó, gia đình đã bắt giữ, thông báo cho công an và kiểm lâm.

Công an xã Như Xuân và lực lượng kiểm lâm sau đó đã tiến hành tiếp nhận và xác định đây là cá thể Cu li nhỏ (có tên khoa học Nycticebus pygmaeus), một loài vật thuộc nhóm IB nguy cấp quý hiếm được bảo vệ, có tên trong sách đỏ Việt Nam.

Hiện, cá thể Cu li nhỏ đã được bàn giao cho Vườn quốc gia Bến En chăm sóc và tiến hành thả về môi trường tự nhiên.