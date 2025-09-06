Phát hiện hàng chục đốm sáng bí ẩn bên trong sao Hỏa

TPO - Dữ liệu "Marsquake" do tàu đổ bộ InSight của NASA thu thập đã tiết lộ hàng chục đốm sáng bí ẩn bên trong lớp phủ của sao Hỏa. Những khối bí ẩn, được bảo tồn hoàn hảo bên trong lõi bất động của Hành tinh Đỏ qua hàng tỷ năm, có thể có niên đại từ thuở sơ khai của Hệ Mặt Trời.

Theo một nghiên cứu mới, các cấu trúc va chạm khổng lồ, bao gồm cả tàn tích tiềm năng của các "tiền hành tinh" cổ đại, có thể đang ẩn sâu bên dưới bề mặt Sao Hỏa. Trong một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí Science, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu "Marsquake" do tàu đổ bộ InSight của NASA thu thập, vốn theo dõi các cơn chấn động bên dưới bề mặt Sao Hỏa từ năm 2018 đến năm 2022, khi nó gặp phải sự cố bất ngờ do bụi che khuất các tấm pin mặt trời.

Các nhà nghiên cứu tin rằng họ đã tìm thấy một số đốm nhỏ bên trong sao Hỏa còn sót lại từ những vụ va chạm lớn với các "tiền hành tinh" cách đây tới 4,5 tỷ năm. (Ảnh: NASA/JPL-Caltech)

Bằng cách quan sát cách những cơn Marsquake này rung chuyển qua lớp manti bất động của sao Hỏa, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một số đốm chưa từng thấy trước đây, có mật độ dày đặc hơn nhiều so với vật chất xung quanh.

Các nhà nghiên cứu đã xác định được hàng chục cấu trúc tiềm năng, có đường kính lên tới 4 km, ở nhiều độ sâu khác nhau bên trong lớp phủ của sao Hỏa, được tạo thành từ 1.550 km đá rắn có thể đạt nhiệt độ cao tới 1.500 độ C.

"Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy bên trong một hành tinh nào chi tiết và rõ nét đến vậy", tác giả chính của nghiên cứu, Constantinos Charalambous , nhà khoa học hành tinh tại Đại học Hoàng gia London, cho biết trong một tuyên bố của NASA . "Những gì chúng tôi đang thấy là một lớp vỏ phủ đầy những mảnh vỡ cổ xưa."

Tín hiệu động đất trên sao Hỏa

Dựa trên kích thước và độ sâu của các vật thể ẩn, các nhà nghiên cứu cho rằng chúng được hình thành khi các vật thể va chạm vào Sao Hỏa cách đây 4,5 tỷ năm, trong những ngày đầu của Hệ Mặt Trời. Một số vật thể có khả năng là tiền hành tinh - những tảng đá khổng lồ có khả năng phát triển thành hành tinh kích thước đầy đủ nếu chúng không bị xáo trộn, các nhà nghiên cứu viết.

Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên nhận thấy các cấu trúc bị chôn vùi khi họ phát hiện ra rằng một số tín hiệu Động đất Sao Hỏa mất nhiều thời gian hơn để đi qua các phần của lớp phủ so với các phần khác.

Những đốm sáng mới được phát hiện là bằng chứng nữa cho thấy lõi bên trong sao Hỏa ít hoạt động hơn nhiều so với Trái Đất.

"Sự tồn tại của chúng cho đến ngày nay cho thấy lớp phủ của sao Hỏa đã tiến hóa chậm chạp trong hàng tỷ năm", Charalambous nói. "Trên Trái Đất, những đặc điểm như thế này rất có thể đã bị xóa sổ gần hết".

Vì sao Hỏa không có hoạt động kiến tạo, nên động đất trên sao Hỏa thường được kích hoạt bởi lở đất, đá nứt hoặc va chạm thiên thạch, những hiện tượng thường xuyên xảy ra trên bề mặt hành tinh này. Những chấn động này cũng đã được sử dụng để phát hiện các vật thể ẩn khác bên dưới bề mặt sao Hỏa, bao gồm cả một đại dương ngầm khổng lồ được phát hiện nhờ dữ liệu InSight vào năm ngoái.

Tổng cộng, InSight đã thu thập dữ liệu về 1.319 trận động đất trên Sao Hỏa trong suốt sứ mệnh kéo dài gần bốn năm.