Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và 8 Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng

TPO - Sau hợp nhất, UBND TP Đà Nẵng có 1 Chủ tịch UBND TP và 8 Phó Chủ tịch UBND TP. Các lĩnh vực phụ trách, quản lý, theo dõi đã được phân công cụ thể cho các nhân sự.

Ngày 2/7, UBND TP Đà Nẵng đã có ký quyết định về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quyết định, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND TP Đà nẵng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác của UBND TP, các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND TP, lãnh đạo các thành viên UBND TP và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND TP.

Ông Triết sẽ phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thành phố, quy hoạch vùng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; quản lý đầu tư công; chủ trương nghiên cứu đầu tư các dự án vốn ngoài ngân sách; chỉ đạo chung và các vấn đề lớn liên quan đến cân đối ngân sách; công tác cán bộ; chế độ công vụ công chức; công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tổ chức bộ máy; chính quyền địa phương...

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sẽ điều hành các hoạt động chung của UBND TP khi Chủ tịch UBND TP đi vắng hoặc được ủy quyền.

Ông Minh cũng được phân công phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Tài chính, ngân sách nhà nước; đầu tư công; phí, lệ phí; tài sản công; Lĩnh vực giá; các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; Kiểm toán; ngân hàng, thuế, hải quan, thị trường chứng khoán...

Đồng thời, được phân công phụ trách 10 xã, phường trên địa bàn, gồm: Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Hải Vân, Liên Chiểu; Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sẽ phụ trách các lĩnh vực: Đất đai, đo đạc và bản đồ, tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu; công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, tư pháp; thi hành án dân sự; phổ biến và giáo dục pháp luật; Khu kinh tế mở Chu Lai.

Đồng thời được phân công phụ trách 9 xã, phường gồm: Hiệp Đức, Việt An, Phước Trà, Điện Bàn Tây, Gò Nổi, Điện Bàn, Điện Bàn Đông, Điện Bàn Bắc, An Thắng.

Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được phân phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, phát triển nông thôn; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống cháy rừng; khí tượng thủy văn; phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; kinh tế biển...

Đồng thời được phân công phụ trách 17 xã, phường gồm: Núi Thành, Tam Xuân, Tam Anh, Tam Mỹ, Đức Phú, Tam Hải, Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Tiên Phước, Lãnh Ngọc, Sơn Cẩm Hà, Thạnh Bình.

Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được phân công phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý hoạt động vận tải; an toàn giao thông; quản lý quy hoạch theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch xây dựng khu chức năng; quy hoạch xây dựng vùng; quản lý phát triển đô thị; phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; nhà ở xã hội...

Đồng thời phụ trách 11 xã, phường, gồm: Hải Châu, Hòa Cường,Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Phú Thuận, Vu Gia.

Ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được phân công phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp, thương mại, quản lý thị trường, dịch vụ logistic, điện lực; các cụm công nghiệp; Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp; Khu Thương mại tự do Đà Nẵng; kinh tế cảng biển; phát triển kinh tế tư nhân; quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xúc tiến đầu tư.

Đồng thời, ông Cường được phân công phụ trách 11 xã phường, gồm: Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, Xuân Phú, Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Nông Sơn, Quế Phước.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được phân công phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Y tế; dân số, gia đình và trẻ em; văn hóa; thể dục - thể thao; du lịch; truyền thông, báo chí, xuất bản, in, phát hành; phát thanh - truyền hình; đối ngoại nhân dân; tổ chức phi chính phủ (NGO); quản lý các nguồn viện trợ không hoàn lại.

Đồng thời, bà Thi được phân công phụ trách 7 xã, phường gồm: An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, Tân Hiệp.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được phân công phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số, bưu chính, viễn thông; vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo...

Đồng thời, ông Bửu được phân công phụ trách 15 xã, phường gồm: Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Phước Hiệp, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Leng, Trà Vân,Trà Linh, Trà My, Trà Liên, Trà Tân, Trà Đốc, Trà Giáp.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được phân công phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; người có công; xóa đói giảm nghèo; xóa nhà tạm, nhà dột nát; thanh niên; lao động, tiền lương; việc làm; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo...

Đồng thời ông Tuấn được phân công phụ trách 13 xã gồm: A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, Đắc Pring, La Dê, La Ê, Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiến.