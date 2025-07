Tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nói gì tại kỳ họp đầu tiên sau sáp nhập với Quảng Nam?

Ngày 1/7, phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Đà Nẵng khóa X sau sáp nhập với HĐND tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết: thành phố đang bước vào giai đoạn mang tính bước ngoặt để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, năm then chốt trong kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính giữa Đà Nẵng và Quảng Nam ông Dũng cho biết: Từ đây sẽ mở ra nhiều cơ hội để bứt phá trong phát triển. Song bên cạnh đó, nhiều khó khăn, thách thức đặt ra.

Trong đó, có việc quy mô địa bàn mở rộng, dân số đông hơn, đặc điểm vùng miền đa dạng, yêu cầu quản trị - điều hành ngày càng cao. Trong khi bộ máy tổ chức còn đang trong quá trình hoàn thiện, vận hành. Điều đó đòi hỏi đặt ra đối với HĐND và UBND TP Đà Nẵng cũng như toàn bộ hệ thống chính trị là rất lớn, cần sự quyết tâm, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ và hành động mạnh mẽ, hiệu quả hơn bao giờ hết.

Tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu, cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng; ban hành quy chế làm việc để bảo đảm bộ máy chính quyền vận hành nhịp nhàng, hiệu quả, thông suốt. Tăng cường phối hợp giữa HĐND, UBND, các cơ quan tư pháp, các sở, ngành và địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể. Tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển thành phố.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Dũng cũng yêu cầu, HĐND TP không ngừng cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, giám sát, thẩm tra và quyết nghị các vấn đề lớn của thành phố.

Trước mắt, cần chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung trình kỳ họp tiếp theo trong năm 2025, trong đó chú trọng rà soát, đối chiếu và điều chỉnh các nghị quyết đã được HĐND hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng ban hành trước đây, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn vận hành địa phương sau hợp nhất, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư công, tổ chức bộ máy, an sinh xã hội và phát triển hạ tầng sau sáp nhập...

"Thành công của kỳ họp là nền tảng để HĐND TP thực thi đầy đủ vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Là sự khẳng định của quyết tâm tiếp nối, phát huy những thành quả to lớn của hai địa phương. Là khởi đầu của một giai đoạn mới với tầm nhìn chiến lược và đột phá, khơi dậy khát vọng phát triển; phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP Đà Nẵng hiện đại, chất lượng sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam", ông Nguyễn Đức Dũng cho biết.

Thay mặt HĐND TP Đà Nẵng, ông Dũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đồng bào Đà Nẵng đang sinh sống trên mọi miền đất nước và ở nước ngoài cùng phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, chung sức xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững.

Ông Nguyễn Đức Dũng (sinh năm 1967, quê quán xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh nhân dân; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Dũng từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam, Phó Trưởng Công an huyện Nông Sơn (Quảng Nam); Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị; Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Nam; Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Theo quyết định của Trung ương, từ 1/7/2025, ông Nguyễn Đức Dũng được chỉ định làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính với tỉnh Quảng Nam.