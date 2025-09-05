Phạm Quỳnh Anh - Bảo Anh cùng nói rõ chuyện cũ, khép lại hiểu lầm kéo dài 7 năm

HHTO - Trưa 4/9, ca sĩ Bảo Anh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái nhằm bảo vệ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và hai con gái của đàn chị giữa lúc những ồn ào trong quá khứ bất ngờ bị nhắc lại. Đến tối cùng ngày, Phạm Quỳnh Anh cũng chính thức lên tiếng sau bảy năm chọn cách giữ im lặng.

Bảo Anh lên tiếng bảo vệ Phạm Quỳnh Anh

Trưa 4/9, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Bảo Anh bất ngờ chia sẻ bài đăng dài, bày tỏ nỗi lòng về câu chuyện liên quan đến chị "PQA" (ca sĩ Phạm Quỳnh Anh). Giọng ca sinh năm 1992 cho biết bản thân đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng này. "Nhưng có lẽ đã đến lúc nên nói rõ để khép lại. Câu chuyện giữa Bảo Anh và chị PQA nên dừng lại ở đây. Mình mong mọi người đừng dùng những lời lẽ nặng nề để làm tổn thương chị" - Bảo Anh viết.

Lý do là những ngày qua, nhiều netizen đang bàn tán xôn xao, đưa ra những lời nhận xét kém duyên về thái độ, ngoại hình của hai con gái Phạm Quỳnh Anh trong lần theo mẹ tham gia một sự kiện. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã bức xúc lên tiếng bảo vệ các con, "tha thiết mong rằng, khi đưa tin hay bình luận, mọi người hãy đặt chữ 'tình người' và 'yêu thương' lên trước hết".

Phạm Quỳnh Anh lên tiếng bảo vệ hai con gái khi xuất hiện những video không đầy đủ, bị cắt ghép khiến các con hứng chịu những lời chỉ trích.

Cùng lúc, cái tên Bảo Anh cũng bị "nhắc tên", netizen nhắc lại câu chuyện xảy ra vào năm 2018. Thời điểm đó, Bảo Anh bỗng nhiên bị gán mác là "người thứ ba" trong cuộc hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh và chồng cô - đạo diễn Quang Huy.

Đối diện với tin đồn, Bảo Anh đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, nhắn tin làm rõ với đàn chị và nhận được phản hồi từ Phạm Quỳnh Anh: "Ở đâu ra thế? Đểu thế". Kể từ đó, mối quan hệ của hai chị em dần xa cách, tỏ ra gượng gạo trong những lần chạm mặt ở sự kiện.

Và sau nhiều năm, Bảo Anh một lần nữa lên tiếng nói rõ sự tình: "Thời điểm mình từng bị hiểu lầm liên quan đến câu chuyện của gia đình chị, mình tin rằng lúc đó chị cũng đang rối ren, lo toan nhiều việc riêng, nên không thể nghĩ được nhiều hơn cho bất kỳ ai ngoài gia đình của mình".

Bảo Anh cho biết cô lên tiếng vì muốn bảo vệ những người phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ. Nữ ca sĩ thẳng thắn: "Mình tin em bé không đáng phải nhận những chỉ trích hay lời phán xét nặng nề. Mỗi câu nói tiêu cực đều có thể để lại vết thương khó lành trong lòng một đứa trẻ".

Bảo Anh mong muốn khép lại mọi chuyện, kêu gọi mọi người nên bao dung và thấu hiểu cho người phụ nữ, người mẹ thay vì phán xét. "Xin hãy để mọi thứ dừng lại, để những người trong cuộc được có sự bình yên cho riêng mình" - Bảo Anh khẩn thiết.

Bảo Anh lên tiếng bảo vệ Phạm Quỳnh Anh giữa lúc ồn ào.

Phạm Quỳnh Anh nói lý do im lặng suốt 7 năm

Đến tối cùng ngày, Phạm Quỳnh Anh gửi lời cảm ơn Bảo Anh đã lên tiếng cho gia đình cô, bày tỏ sự tiếc vì chuyện hiểu lầm đã xảy ra rất lâu nhưng cả hai chưa lần nào có dịp ngồi xuống nói rõ nên đã để lại tổn thương cho nhau. Trong đó, giọng ca Bụi Bay Vào Mắt cho rằng mọi người đều là "nạn nhân của mạng xã hội", bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán từ một bộ phận netizen.

Phạm Quỳnh Anh đưa ra bốn lý do bản thân quyết định giữ im lặng suốt 7 năm.

Thứ nhất, khi ly hôn vào năm 2018, vì đây là giai đoạn khó khăn, nên cô cần phải sắp xếp lại cuộc sống cho ba mẹ con. Thứ hai, cô ưu tiên giữ lại sự bình yên cho các con tại thời điểm đó và cả tương lai sau này, cố gắng giải quyết khéo léo mọi việc, chọn chia tay trong văn minh, hạn chế ồn ào.

Thứ ba, tin đồn về mối quan hệ giữa Bảo Anh và Quang Huy xuất phát từ những bình luận trên mạng xã hội, không bắt nguồn từ cô vì trước đó cô và chồng đã ly thân. Do đó, Phạm Quỳnh Anh khẳng định bản thân không liên quan đến sự việc và không có trách nhiệm giải thích.

Thứ tư, thời gian ấy chính cô cũng chịu nhiều tổn thương từ người thân của Bảo Anh, bị tấn công bởi những từ ngữ như "thủ đoạn", "giở trò dơ bẩn" để quay lại showbiz. "Đã có nhiều lần muốn nói ra, nhưng mình rất hiểu tâm lý một người mẹ xót con, một người em thương chị nên đã có thái độ mất bình tĩnh là điều tất nhiên. Vậy nên có lẽ mình chọn cách im lặng là tốt nhất" - Phạm Quỳnh Anh lý giải.

Phạm Quỳnh Anh cũng giải thích thêm về dòng tin nhắn năm xưa và tung cuộc trò chuyện đầy đủ với Bảo Anh, cho thấy cả hai đã gỡ bỏ khúc mắc ngay lúc đó. Sau cùng, giống như Bảo Anh, Phạm Quỳnh Anh nhắn gửi: "Điều mình mong muốn lúc này, được nói ra một lần cho rõ và chấm dứt tất cả những sự hiểu lầm tại đây. Mong mọi người tôn trọng quyết định của chúng tôi và cho chúng tôi và gia đình được yên".