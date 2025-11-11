Phải báo ngay cho công an gần nhất để tránh bị phạt trong trường hợp này

TPO - Trong quá trình vận chuyển dao có tính sát thương mà bị thất lạc, hãy nhanh chóng báo ngay cho công an gần nhất để không phải bị phạt tiền.

Điều 14, Nghị định 282 sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026 liên quan đến vi phạm quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng dao có tính sát thương cao, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Một vụ mua bán vũ khí thô sơ bị lực lượng Công an phát hiện, đấu tranh. Ảnh: CAND

Nghị định nêu mức phạt phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất việc mất, thất lạc dao có tính sát thương cao trong khi vận chuyển; mang dao có tính sát thương cao vào nơi công cộng mà không bọc hoặc cất giữ, bảo quản chặt chẽ, an toàn; không thực hiện các biện pháp quản lý, bảo quản để người khác lợi dụng sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Báo ngay công an khi thất lạc dao

Theo một nguyên thẩm phán của TAND tỉnh Hậu Giang (cũ), Điều 14 Nghị định 282 nêu rất rõ các hành vi bị phạt. Nghị định cũng nói rõ cụm từ ‘dao có tính sát thương cao’.

Theo quy định thì ‘dao có tính sát thương cao’ được quản lý như vũ khí thô sơ và bị hạn chế mang ra nơi công cộng, phải bảo quản an toàn. Pháp luật cũng còn cụm từ ‘dao dân dụng’ để chỉ dao bếp, dao gọt, dao cắt nghề nghiệp thì được mang theo để phục vụ nghề nghiệp, sinh hoạt.

Để tránh bị phạt, không nên mang dao có tính sát thương cao vào nơi công cộng, nếu vì lý do như sản xuất và vận chuyển dao thì phải bao bọc, bảo quản chặt chẽ, an toàn. Khi thất lạc loại dao này thì phải nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất.

Ngoài ra, để tránh ‘mang họa vào thân’ thì cần quản lý, bảo quản chặt, nếu để người khác sử dụng dao có tính sát thương cao vào mục đích trái pháp luật thì theo Nghị định 282 cũng phải bị xử phạt.

Pháp luật quy định ra sao?

Điều 14. Vi phạm quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng dao có tính sát thương cao:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vì sau đây:

a) Không thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất việc mất, thất lạc dao có tính sát thương cao trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển.

b) Mang dao có tính sát thương cao vào nơi công cộng mà không bọc hoặc cất giữ, bảo quản chặt chẽ, an toàn.

c) Sử dụng dao có tính sát thương cao trong lao động, sản xuất, sinh hoạt nhưng không thực hiện các biện pháp quản lý, bảo quản để người khác lợi dụng sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất dao có tính sát thương cao; không bọc kín, đóng gói hoặc đóng thùng sản phẩm dao có tính sát thương cao.

b) Không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển dao có tính sát thương cao.

c) Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu dao có tính sát thương cao không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đóng tên cơ sở sản xuất hoặc nhãn hiệu, ký hiệu trên sản phẩm.

d) Không cung cấp thông tin về số lượng, chủng loại sản phẩm, nhãn hiệu, tên cơ sở sản xuất dao có tính sát thương cao khi có yêu cầu của cơ quan công an có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển có tính sát thương cao đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này.

(Trích Nghị định 282, Điều 14 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026).