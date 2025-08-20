Phà tạm Rạch Miễu chính thức kết thúc sứ mệnh lịch sử

TPO - Sau thời gian đưa vào hoạt động để giải quyết tình trạng kẹt xe tại cầu Rạch Miễu, phà tạm Rạch Miễu nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long chính thức ngừng hoạt động từ ngày 20/8.

Ngày 20/8, đại diện Bến phà tạm Rạch Miễu cho biết đã có thông báo đến người dân 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long về việc ngừng hoạt động bến phà tạm Rạch Miễu. Theo đó, bến phà này ngưng hoạt động kể từ 0h ngày 20/8.

Phà tạm Rạch Miễu 2 chính thức kết thúc sứ mệnh lịch sử từ ngày 20/8.

Nguyên nhân ngưng chạy phà là do hiện nay, cầu Rạch Miễu 2 đã thông xe, cho phép cả xe máy lẫn ô tô chạy qua cầu miễn phí nên người dân tập trung vượt sông Tiền bằng cầu Rạch Miễu và cầu Rạch Miễu 2. Cầu Rạch Miễu 2 chỉ nằm cách bến phà khoảng hơn 5km nên rất ít người dân chọn đi phà.

Sau khi ngưng hoạt động, một số chiếc phà sẽ được đưa đến các bến phà khác để tiếp tục chở khách, trong đó có bến phà Tân Phú, nằm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Bến phà tạm Rạch Miễu được UBND tỉnh Bến Tre (cũ) quyết định đưa vào khai thác từ đầu năm 2021 trong bối cảnh cầu Rạch Miễu thường xuyên quá tải, ùn tắc giao thông kéo dài.

Bến phà chạy qua sông Tiền, cách cầu Rạch Miễu khoảng 10km về hướng thượng lưu. Bến phà được đặt tại vị trí bến đò Song Thuận (xã Song Thuận, Tiền Giang cũ) nối sang xã Phú Túc (Bến Tre cũ). Tổng vốn đầu tư cho dự án vào khoảng 100 tỷ đồng.

Bến phà áp dụng thu phí các loại ô tô, xe tải tương tự như phí tại trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu. Xe ô tô và xe tải từ 20.000 - 155.000 đồng/lượt tùy loại xe và tải trọng xe. Sau 3 năm đi vào hoạt động, do thường xuyên phải bù lỗ nên từ tháng 2/2024, bến phà này này thu phí xe máy với mức 8.000 đồng/lượt.