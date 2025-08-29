Phá lệ với Nguyễn Văn Chung

TPO - Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM cho hay dù không có bằng đại học âm nhạc nhưng với sự mời gọi của Hội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chuyển từ một người chuyên viết nhạc thị trường với nguồn thu nhập bản quyền rất cao để viết những bài mà vừa qua đã tạo nên tác động xã hội rất lớn, mang lại “khuôn mặt mới” của âm nhạc TPHCM.

Khuôn mặt mới

Sáng 29/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội thảo Phát huy vai trò đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu phát triển TPHCM nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liêm - Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM - cho biết trong cơ chế mới sáp nhập với nhiều thay đổi, các thành viên trong Hội cũng ít nhiều hoang mang trong vai trò hoạt động của đơn vị.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liêm trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Ngô Tùng.

Chia sẻ thêm, bà Liêm cho hay Hội Âm nhạc TPHCM chỉ kết nạp những hội viên đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành âm nhạc, tuy nhiên đơn vị này cũng có những phá lệ và mang đến sự thành công, chẳng hạn trường hợp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là điển hình.

Theo vị lãnh đạo, dù không có bằng đại học âm nhạc nhưng với sự mời gọi của Hội Âm nhạc TPHCM, Nguyễn Văn Chung đã chuyển từ một người chuyên viết nhạc thị trường với nguồn thu nhập bản quyền rất cao để chuyển sang viết những bài mà vừa qua đã tạo nên tác động xã hội rất lớn, như mang lại một “khuôn mặt mới” của âm nhạc TPHCM.

“Tất nhiên về mặt chuyên môn thì giới học thuật cũng chưa hoàn toàn khen ngợi tác phẩm nhưng chúng tôi công nhận bạn ấy đã có những cách nói mà nhiều người nghe, cảm thông và đồng lòng. Có những bài bạn ấy viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết về di chúc của Bác khiến chúng ta khi nghe cũng phải lặng đi. Hiếm có ai nói về chính trị mà dễ thương, mà tình cảm như vậy”, bà Mỹ Liêm chia sẻ và cho biết không riêng gì Nguyễn Văn Chung mà còn một số người khác nữa và họ “đã chuyển hóa tấm lòng bằng ngôn ngữ nghệ thuật”.

Diễn viên Hạnh Thúy - Hội viên Hội Điện ảnh, Hội Sân khấu TPHCM - nhìn nhận vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trước ngã rẽ mới hiện nay đang đối diện nhiều thách thức.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy nêu ý kiến.

Theo nữ nghệ sĩ, những năm gần đây thành phố có nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa ấn tượng, quy mô, tuy nhiên hiện nay thành phố đang có hai dòng chảy phát triển song song trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Một bên là sự bùng nổ, đột phá của âm nhạc đại chúng, điện ảnh, nghệ thuật thị giác đương đại. Những loại hình nghệ thuật này kết nối rất tốt với công nghệ và thị trường.

Tuy nhiên, song song đó, những lĩnh vực trụ cột về bản sắc văn hóa như sân khấu truyền thống, văn học, hội họa, điêu khắc đang có nhiều vấn đề như thiếu cơ chế hỗ trợ, thiếu đường đến công chúng hoặc thiếu động lực nội sinh để đổi mới. Nhiều nghệ sĩ loay hoay với vướng mắc về năng lực, tài chính hoặc sự chậm tiến về kỹ thuật công nghệ.

“Để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong thời đại hiện nay, tôi nghĩ giá trị cốt lõi và cao nhất trong vai trò của người nghệ sĩ đối với văn hóa dân tộc là giữ hồn dân tộc, khơi nguồn sáng tạo và dẫn đường phát triển”, nghệ sĩ Hạnh Thúy nêu ý kiến.

Nghệ sĩ dùng sức hút chung sức phát triển bền vững thành phố

Ông Huỳnh Văn Hồng - nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị lãnh đạo thành phố nên thường xuyên tổ chức những buổi lắng nghe đội ngũ trí thức khoa học, văn nghệ sĩ để kịp thời tiếp nhận những giải pháp.

Ông cho rằng thành phố cần có những quyết sách về mặt đào tạo nguồn nhân lực để hướng tới nền văn hóa nghệ thuật bền vững cho tương lai, từ đó đưa công nghiệp văn hóa phát triển, sánh với quốc tế mà TPHCM là một đầu tàu. Cùng với đó, nên thành lập hội đồng nghiên cứu chiến lược, sách lược của văn hóa nghệ thuật, tổ chức các hoạt động đánh giá chất lượng văn học nghệ thuật bằng các cuộc thi có tầm vóc.

Ông Dương Anh Đức trao đổi với các nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Lãnh đạo TPHCM kêu gọi các nhà khoa học, văn nghệ sĩ hãy dùng sức hút, tầm ảnh hưởng lớn kêu gọi mọi người đồng lòng, chung sức phát triển thành phố một cách bền vững. Ảnh: Ngô Tùng.

Kết luận buổi trao đổi, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - đánh giá sau sáp nhập, hợp nhất, TPHCM có may mắn là nơi hội tụ một đội ngũ hùng hậu các trí thức khoa học, văn nghệ sĩ.

“Mong các nhà khoa học, văn nghệ sĩ có năng lực cao hãy dùng sức hút, tầm ảnh hưởng lớn của mình để kêu gọi mọi người đồng lòng, chung sức phát triển thành phố một cách bền vững”, ông Đức kêu gọi.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cũng nhìn nhận dù thành phố ban hành khá nhiều chính sách với nguồn tài lực thực hiện rất lớn nhưng có lẽ những chính sách này vẫn chưa đủ hấp dẫn nên số lượng nhân tài thu hút được còn rất ít (trung bình một năm chưa được 2 người). Việc này đòi hỏi phải làm tốt hơn trong thời gian tới.