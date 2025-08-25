Ông Dương Anh Đức làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định phân công, bổ nhiệm ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Sáng 25/8, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Dự và chủ trì lễ công bố có ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại hội nghị, ông Dương Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đến nhận công tác tại UBND TPHCM, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Cường (thứ 3 từ trái qua) và ông Dương Anh Đức. Ảnh: Thuận Văn

Ông Dương Anh Đức sinh năm 1968, quê quán TP Đà Nẵng. Ông có trình độ Phó giáo sư Công nghệ thông tin, tiến sĩ Toán học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác tại TPHCM, ông Dương Anh Đức từng giữ các cương vị quan trọng, như: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 1...