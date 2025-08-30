Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phá đường dây buôn bán 44 bánh heroin tại Điện Biên

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng triệt phá một đường dây ma túy lớn, thu giữ 44 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, khoảng 13h10 ngày 25/8, tại bản Trống Sư B, xã Xa Dung, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Hải quan khu vực 7 và Đồn Biên phòng Mường Nhà bắt quả tang Lầu A Chu (37 tuổi), Lầu A Phổng (36 tuổi, cùng trú tại bản Từ Xa B, xã Xa Dung) đang vận chuyển 33 bánh heroin, tổng khối lượng khoảng 11,5kg. Tang vật còn có một xe máy, hai điện thoại di động và gần 59 triệu đồng.

7359.jpg
Đối tượng Lầu A Chu cùng tang vật 33 bánh heroin. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, cơ quan công an giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lầu A Vừ (41 tuổi), Lầu A Dia (39 tuổi), Vàng A Xế (27 tuổi) và Lầu A Khá (38 tuổi). Khám xét nơi ở của Vàng A Xế, lực lượng chức năng phát hiện 10 bánh heroin (3,9 kg) chôn giấu dưới nền phòng ngủ; tại nhà Lầu A Vừ thu thêm 1 bánh heroin.

Theo các trinh sát, các đối tượng hoạt động rất ranh ma, thường xuyên thay đổi địa điểm, phương thức liên lạc và cử người cảnh giới trên các tuyến đường. Để phá án, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã phải vượt mưa lũ, sạt lở, địa hình hiểm trở, bám trụ địa bàn nhiều ngày, kiên trì thu thập chứng cứ, nắm chắc di biến động của các đối tượng, từ đó chặt đứt đường dây ma túy này.

7358.jpg
Đại tá Vũ Văn Đấu - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khen thưởng các lực lượng tham gia chuyên án. Ảnh: CACC

Ngày 29/8, Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân lập chiến công xuất sắc khi đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng.

Thành Đạt
#đường dây buôn ma túy Điện Biên #bắt giữ heroin Điện Biên #trấn áp tội phạm ma túy #bắt giữ 44 bánh heroin #đường dây ma túy xuyên tỉnh #phá án ma túy Điện Biên #thu giữ heroin số lượng lớn #chuyên án ma túy Điện Biên #xử lý tội phạm ma túy Việt Nam #kiểm soát ma túy vùng biên giới

Xem thêm

Cùng chuyên mục