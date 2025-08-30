Phá đường dây buôn bán 44 bánh heroin tại Điện Biên

TPO - Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng triệt phá một đường dây ma túy lớn, thu giữ 44 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, khoảng 13h10 ngày 25/8, tại bản Trống Sư B, xã Xa Dung, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Hải quan khu vực 7 và Đồn Biên phòng Mường Nhà bắt quả tang Lầu A Chu (37 tuổi), Lầu A Phổng (36 tuổi, cùng trú tại bản Từ Xa B, xã Xa Dung) đang vận chuyển 33 bánh heroin, tổng khối lượng khoảng 11,5kg. Tang vật còn có một xe máy, hai điện thoại di động và gần 59 triệu đồng.

Đối tượng Lầu A Chu cùng tang vật 33 bánh heroin. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, cơ quan công an giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lầu A Vừ (41 tuổi), Lầu A Dia (39 tuổi), Vàng A Xế (27 tuổi) và Lầu A Khá (38 tuổi). Khám xét nơi ở của Vàng A Xế, lực lượng chức năng phát hiện 10 bánh heroin (3,9 kg) chôn giấu dưới nền phòng ngủ; tại nhà Lầu A Vừ thu thêm 1 bánh heroin.

Theo các trinh sát, các đối tượng hoạt động rất ranh ma, thường xuyên thay đổi địa điểm, phương thức liên lạc và cử người cảnh giới trên các tuyến đường. Để phá án, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã phải vượt mưa lũ, sạt lở, địa hình hiểm trở, bám trụ địa bàn nhiều ngày, kiên trì thu thập chứng cứ, nắm chắc di biến động của các đối tượng, từ đó chặt đứt đường dây ma túy này.

Đại tá Vũ Văn Đấu - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khen thưởng các lực lượng tham gia chuyên án. Ảnh: CACC

Ngày 29/8, Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân lập chiến công xuất sắc khi đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng.