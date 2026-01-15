PGS. TS Nguyễn Tuấn Hưng giữ chức Viện trưởng Viện Đông y Việt Nam

Sáng 15/1 tại Hà Nội, Viện Đông y Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Tại sự kiện, Viện đã chính thức công bố Quyết định bổ nhiệm PGS. TS Nguyễn Tuấn Hưng giữ chức vụ Viện trưởng.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo các chuyên gia, bác sĩ từ các bệnh viện đầu ngành y học cổ truyền (YHCT). Về phía Hội Đông y Việt Nam có Thầy thuốc Nhân dân (TTND), PGS. TS Đậu Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội; TTND, Thiếu tướng, TS Đỗ Thế Lộc - Viện trưởng Viện nghiên cứu các bài thuốc dân tộc cùng các lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống Hội.

Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam Đậu Xuân Cảnh trao Quyết định bổ nhiệm PGS. TS. BS Nguyễn Tuấn Hưng (sinh năm 1964) giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đông y Việt Nam.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Đậu Xuân Cảnh đã trao Quyết định bổ nhiệm PGS. TS. BS Nguyễn Tuấn Hưng (sinh năm 1964) giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đông y Việt Nam với nhiệm kỳ 5 năm.

PGS. TS Nguyễn Tuấn Hưng là nhà quản lý có bề dày kinh nghiệm trong ngành y tế, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bệnh viện Mắt Trung ương và hiện là Chủ tịch Hội Công tác xã hội ngành Y tế Việt Nam.

PGS. TS Đậu Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, TTND. PGS. TS Đậu Xuân Cảnh nhấn mạnh: Năm 2026 là năm bản lề khi Hội Đông y Việt Nam được Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định là một trong những hội đặc thù được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Do đó, Tân Viện trưởng cần tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức, tập trung nghiên cứu khoa học để tìm ra "bằng chứng khoa học" chứng minh hiệu quả của Đông y, đưa nền Đông y Việt Nam phát triển ngang tầm khu vực.

Nhận trọng trách mới, PGS. TS Nguyễn Tuấn Hưng khẳng định sẽ nỗ lực kế thừa tinh hoa của các thế hệ đi trước, đồng thời đẩy mạnh việc chuẩn hóa các phương pháp điều trị không dùng thuốc và tháo gỡ khó khăn về cơ chế để bảo tồn các bài thuốc quý trong dân gian.

PGS. TS Nguyễn Tuấn Hưng - Viện trưởng Viện Đông y Việt Nam.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025 là một năm thành công toàn diện của Viện Đông y Việt Nam. Dấu ấn nổi bật nhất là việc hoàn thiện và đưa vào hoạt động trụ sở mới quy mô 9 tầng tại trung tâm Hà Nội. Cơ sở này được trang bị hệ thống giảng đường, phòng thực hành YHCT, phòng bào chế Đông dược với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, tổng kinh phí đầu tư lên tới hàng tỷ đồng.

Về công tác đào tạo, Viện đã triển khai thí điểm thành công mô hình "Đào tạo Lương y theo phương pháp truyền nghề" với sự tham gia của hơn 300 học viên. Mạng lưới đào tạo thực hành được mở rộng mạnh mẽ thông qua việc ký kết hợp tác với 3 bệnh viện lớn và 15 phòng khám YHCT.

Các đại biểu chúc mừng tân Viện trưởng.

Bước sang năm 2026, Viện Đông y Việt Nam xác định mục tiêu trọng tâm là "Ổn định tổ chức – Siết chặt kỷ cương – Nâng cao chất lượng". Theo báo cáo phương hướng nhiệm vụ, Viện sẽ tập trung vào các mũi nhọn: Về tổ chức: Hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ, nâng cao năng lực quản lý và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ. Về chuyên môn: Phát triển theo hướng chuyên sâu, gắn đào tạo với thực hành lâm sàng; ưu tiên các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện để chứng minh hiệu quả của các bài thuốc và phương pháp điều trị. Về hợp tác: Mở rộng liên kết trong nước và quốc tế, từng bước khẳng định thương hiệu và uy tín của Viện Đông y Việt Nam.

Tại phần thảo luận, hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, tâm huyết từ các đại biểu, doanh nghiệp về việc cần thiết phải xây dựng cơ chế pháp lý rõ ràng để công nhận và phát huy giá trị của các bài thuốc Nam, tránh lãng phí nguồn lực y học cổ truyền trong nhân dân.

Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, thể hiện quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ Viện Đông y Việt Nam trong việc hiện thực hóa khát vọng nâng tầm nền Y học cổ truyền nước nhà.