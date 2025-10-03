Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Nhật Huy

TPO - HĐND TP. Cần Thơ bầu ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chiều 3/10, HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 4, thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã bỏ phiếu bầu ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026, với 133/140 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 95%.

z7077238489533-7a6502f8a724b2c226c55bdaa5410593-9773.jpg
Ông Lê Quang Tùng (trái) - Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng hoa mừng ông Trương Cảnh Tuyên - tân Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

HĐND TP. Cần Thơ cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Trần Văn Lâu.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Trần Văn Lâu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định, sẽ kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo, nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực cùng tập thể UBND thành phố đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, trước mắt, sẽ tập trung ổn định tổ chức bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhanh chóng, kịp thời người dân và doanh nghiệp. Cùng đó, quyết liệt chỉ đạo hoàn thành kế hoạch năm 2025, tháo gỡ những điểm nghẽn còn tồn tại để giải phóng nguồn lực, đồng thời đề xuất giải pháp, định hướng sát thực tiễn nhằm triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đưa Cần Thơ trở thành hạt nhân phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Trương Cảnh Tuyên sinh năm 1969, quê Thanh Hóa, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

img-5733.jpg
Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên.

Trong quá trình công tác, ông Trương Cảnh Tuyên từng giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Hậu Giang như: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; Phó Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tháng 2/2025, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Trương Cảnh Tuyên khi đó là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 20/2/2025, HĐND TP. Cần Thơ (cũ) bầu ông Tuyên giữ chức Chủ tịch UBND thành phố.
Ngày 1/7, sau khi sáp nhập thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng, Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất vừa qua, Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhật Huy
