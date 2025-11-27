Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Ông Nguyễn Xuân Thắng – Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Bảo vệ Hoa Sen vinh dự nhận giải thưởng Sao Đỏ 2025

Phương Quỳnh

Ngày 26/11/2025, tại Trung tâm Hội nghị VinPalace (Hà Nội), ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Hoa Sen, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Nghệ An, đã vinh dự được xướng tên trong Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 - danh hiệu cao quý dành cho những doanh nhân trẻ xuất sắc có đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu là biểu tượng của trí tuệ, hoài bão và tầm nhìn chiến lược của thế hệ doanh nhân Việt Nam thời kỳ hội nhập. Đây là giải thưởng cao quý của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xét trao tặng cho những doanh nhân trẻ xuất sắc, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Bảo vệ Hoa Sen, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Nghệ An, được lựa chọn là một trong những gương mặt tiêu biểu năm 2025 là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

z7267736805223-d7af56aa2d7d78d58a7c46e191df6ea3.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Bảo vệ Hoa Sen vinh dự nhận Giải thưởng Sao đỏ năm 2025

Dưới sự dẫn dắt của ông, Công ty Dịch vụ Bảo vệ Hoa Sen đã phát triển mạnh mẽ, mở rộng quy mô hoạt động trên toàn quốc, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động và từng bước khẳng định vị thế trong ngành Dịch vụ an ninh - Vệ sĩ cao cấp - Bảo vệ chuyên nghiệp.

Không chỉ đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp còn là một trong những đơn vị tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và sẻ chia trách nhiệm với xã hội.

Trước đó, năm 2024, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Hoa Sen cũng từng được vinh danh với Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - khẳng định chiến lược phát triển bền vững, năng lực quản trị hiệu quả và uy tín thương hiệu ngày càng lớn mạnh.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Xuân Thắng xúc động chia sẻ: “Giải thưởng Sao Đỏ không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà là thành quả của tập thể Công ty Dịch vụ Bảo vệ Hoa Sen - những con người luôn tận tâm, kiên định và cháy hết mình vì mục tiêu chung. Danh hiệu này là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, nâng tầm chất lượng dịch vụ và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng”.

Với tác phong chuẩn mực, tư duy đổi mới và tinh thần tiên phong của một doanh nhân trẻ thời đại số, ông Nguyễn Xuân Thắng đang là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nhân Nghệ An nói riêng và doanh nhân trẻ Việt Nam nói chung.

z7267743052041-4a5de4d04c133da8a18a0fe80d1a5f1f.jpg
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Hoa Sen từng được vinh danh với Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2024.

Hành trình từ những ngày đầu khởi nghiệp đầy gian khó đến việc từng bước xây dựng một doanh nghiệp quy mô toàn quốc là minh chứng cho ý chí, nghị lực và bản lĩnh của người đứng đầu Công ty Dịch vụ Bảo vệ Hoa Sen.

Ông Nguyễn Xuân Thắng không chỉ điều hành doanh nghiệp bằng trí tuệ quản trị hiện đại mà còn bằng tâm huyết, lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội. Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 tiếp tục khẳng định ông là hình mẫu tiêu biểu của lớp doanh nhân trẻ: Khát vọng - Bản lĩnh - Hội nhập.

Trong TOP 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng Sao đỏ năm 2025, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Hoa Sen là công ty duy nhất trong lĩnh vực Dịch vụ - Vệ sĩ - Bảo vệ được vinh danh.

Phương Quỳnh
#Nguyễn Xuân Thắng #Bảo vệ Hoa Sen #Giải thưởng Sao Đỏ #Doanh nhân trẻ #Nghệ An #Phát triển doanh nghiệp #Giải thưởng Sao Vàng

