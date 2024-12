Công ty dịch vụ bảo vệ Hoa Sen nhận giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2024

Ngày 24/12/2024, Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Hoa Sen đã vinh dự nhận giải thưởng Sao Vàng đất Việt – Giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam trong hội nhập quốc tế, được Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức tại trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, Hà Nội.

Sao Vàng đất Việt là giải thưởng cao quý dành cho các thương hiệu uy tín và sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức. Năm nay, tỉnh Nghệ An vinh dự có 3 doanh nghiệp nhận giải thưởng Sao Vàng đất Việt, trong đó có Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Hoa Sen.

Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Hoa Sen được biết đến là một trong những công ty dịch vụ bảo vệ hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ trên toàn lãnh thổ Việt Nam với hơn 2.200 nhân sự và hàng trăm khách hàng sử dụng dịch vụ. Trong thời đại hội nhập quốc tế hiện nay, Công ty luôn hướng tới một doanh nghiệp xanh, đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số và tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao.

Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Hoa Sen là một trong những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An luôn tiên phong, tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách của Nhà nước. Minh chứng là trong năm 2024, Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Hoa Sen vinh dự được nhận Giấy khen của Tổng cục thuế vì đã có thành tích tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2023; Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp vào an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, liên tiếp trong nhiều năm, Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Hoa Sen nhận được Giấy khen của Cục thuế Nghệ An (năm 2019, 2023), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An (năm 2019, 2022).

Năm 2017, ông Nguyễn Xuân Thắng – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Hoa Sen được vinh danh là Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc; Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp. Năm 2024, ông Nguyễn Xuân Thắng vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích trong phong trào và công tác Hội Doanh nhân trẻ nhiệm kỳ 2019 – 2024, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Hoa Sen còn là một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt với những mảnh đời kém may mắn. Hoạt động thường niên của Công ty là thăm, tặng quà cho những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đêm nhạc từ thiện gây quỹ, trao tặng quà cho bà con vùng lũ...

Không chỉ tạo công ăn việc làm cho người lao động mà Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Hoa Sen còn luôn tiên phong, tìm tòi, học hỏi, đổi mới, sáng tạo để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa công nghệ hiện đại (trí tuệ nhân tạo AI) vào hoạt động kinh doanh, cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong và ngoài nước; tăng doanh thu đóng góp vào ngân sách tỉnh nhà; lan tỏa sự yêu thương cho cộng đồng.