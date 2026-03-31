Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Nguyễn Khắc Toàn tái đắc cử Chủ tịch UBND TP. Huế

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 31/3, HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, bầu các chức danh theo quy định, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Huế, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tỉ lệ tán thành tuyệt đối.

HĐND thành phố cũng bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Huế gồm các ông: Hoàng Hải Minh, Trần Hữu Thùy Giang, Hà Văn Tuấn và Nguyễn Văn Mạnh; đồng thời bầu 14 Ủy viên UBND thành phố, gồm các ông, bà Nguyễn Thanh Tuấn, Phan Thắng, La Phúc Thành, Võ Lê Nhật, Trần Thị Hoài Trâm, Nguyễn Tân, Nguyễn Xuân Sơn, Đặng Hữu Phúc, Phan Thanh Hải, Trần Kiêm Hảo, Nguyễn Văn Hưng, Hoàng Việt Cường, Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Văn Phúc.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031, cùng 14 Ủy viên UBND thành phố ra mắt tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Huế khóa IX.

Trước đó, HĐND TP. Huế đã bầu các chức danh của HĐND thành phố khóa IX. Với 100% đại biểu tán thành, ông Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hai Phó Chủ tịch HĐND TP. Huế khóa IX là các ông Nguyễn Quang Tuấn và Lương Bảo Toàn.

Ông Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Huế cũng thông qua nghị quyết thành lập 4 ban của HĐND thành phố khóa IX, gồm Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế và Ban Đô thị. Đồng thời bầu Hội thẩm nhân dân của TAND thành phố và các khu vực, hoàn tất việc kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương ngay đầu nhiệm kỳ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc Toàn khẳng định sẽ cùng tập thể UBND thành phố xây dựng bộ máy chính quyền kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả; tập trung triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao đời sống người dân.

