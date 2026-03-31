Ông Nguyễn Khắc Toàn tái đắc cử Chủ tịch UBND TP. Huế

TPO - Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 31/3, HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, bầu các chức danh theo quy định, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031, phát biểu nhận nhiệm vụ.

HĐND thành phố cũng bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Huế gồm các ông: Hoàng Hải Minh, Trần Hữu Thùy Giang, Hà Văn Tuấn và Nguyễn Văn Mạnh; đồng thời bầu 14 Ủy viên UBND thành phố, gồm các ông, bà Nguyễn Thanh Tuấn, Phan Thắng, La Phúc Thành, Võ Lê Nhật, Trần Thị Hoài Trâm, Nguyễn Tân, Nguyễn Xuân Sơn, Đặng Hữu Phúc, Phan Thanh Hải, Trần Kiêm Hảo, Nguyễn Văn Hưng, Hoàng Việt Cường, Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Văn Phúc.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031, cùng 14 Ủy viên UBND thành phố ra mắt tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Huế khóa IX.

Trước đó, HĐND TP. Huế đã bầu các chức danh của HĐND thành phố khóa IX. Với 100% đại biểu tán thành, ông Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hai Phó Chủ tịch HĐND TP. Huế khóa IX là các ông Nguyễn Quang Tuấn và Lương Bảo Toàn.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Huế cũng thông qua nghị quyết thành lập 4 ban của HĐND thành phố khóa IX, gồm Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế và Ban Đô thị. Đồng thời bầu Hội thẩm nhân dân của TAND thành phố và các khu vực, hoàn tất việc kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương ngay đầu nhiệm kỳ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc Toàn khẳng định sẽ cùng tập thể UBND thành phố xây dựng bộ máy chính quyền kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả; tập trung triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao đời sống người dân.