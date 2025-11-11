Ông Ngọ Duy Hiểu: 'Hiểu luật chính là cách tự bảo vệ quyền lợi của mình'

TPO - Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, việc nắm vững pháp luật là điều kiện tiên quyết để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Người lao động hiểu luật chính là biết cách tự bảo vệ quyền lợi của mình.

Ngày 11/11, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: “Buổi lễ tổng kết và trao giải diễn ra đúng vào Ngày Pháp luật Việt Nam, càng thêm ý nghĩa. Với tổ chức Công đoàn, việc nắm vững pháp luật là điều kiện tiên quyết để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Người lao động hiểu luật chính là biết cách tự bảo vệ quyền lợi của mình”.

Theo đó, từ ngày 19/8 đến 1/10, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật trong đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Sau gần hai tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 353.000 đoàn viên, người lao động tham gia tại 51/51 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia, như: Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Lai Châu, Cao Bằng, Đồng Tháp, Nghệ An, Công đoàn Ngân hàng, Công đoàn Dệt may Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam... Đây là kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong bối cảnh các đơn vị đang tập trung cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đoàn viên, người lao động với hàng chục nghìn bài thi đạt điểm tuyệt đối, minh chứng cho sự hiểu biết sâu sắc, toàn diện về các quy định của pháp luật. Đặc biệt, hàng trăm nghìn bài luận gửi về đã thể hiện sinh động tình cảm, nhận thức và mong ước của người lao động về vai trò của tổ chức Công đoàn, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội trong đời sống.

Cuộc thi đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần đưa pháp luật về Công đoàn và BHXH đến gần hơn với người lao động, khơi dậy tinh thần học hỏi, chủ động tìm hiểu pháp luật trong đội ngũ CNVCLĐ cả nước.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (ngoài cùng bên trái) và bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (ngoài cùng bên phải) trao giải Nhất tập thể Cuộc thi trực tuyến CNVCLĐ tìm hiểu về Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cho 2 đơn vị.

Theo ông Hiểu, cuộc thi là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống. Hội nghị tổng kết hôm nay vừa để tôn vinh tinh thần học hỏi, ý thức trách nhiệm và sự gắn kết sâu sắc của hàng triệu đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn và các chính sách an sinh xã hội.

Đồng thời, thành công này là lời cam kết mạnh mẽ để Công đoàn các cấp tiếp tục hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, không chỉ dừng lại ở việc hiểu luật, mà còn phải biến tri thức pháp luật thành hành động cụ thể, thành văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Luật Công đoàn và Luật BHXH là hai đạo luật quan trọng, được Quốc hội khóa XV thông qua với nhiều điểm mới, tiến bộ. Trong đó, Luật Công đoàn năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) tạo hành lang pháp lý vững chắc cho tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mới, khẳng định rõ vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Luật BHXH năm 2024 tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, hướng tới đảm bảo cuộc sống an toàn, ổn định cho hàng triệu người lao động.

Việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hai đạo luật này thể hiện vai trò tiên phong của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động hiểu luật để thực hiện đúng và tự bảo vệ quyền lợi của mình.