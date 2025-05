TPO - Ông Nawat bị chỉ trích vì đăng tải hình ảnh, bình luận ngoại hình của Rachel Gupta - người đẹp Ấn Độ vừa bị tước danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024. Năm 2022, ông Nawat cũng từng bị fan Việt chỉ trích vì chê bai ngoại hình của người đẹp Đoàn Thiên Ân.

Sự việc ông Nawat và người đẹp Ấn Độ Rachel Gupta đấu tố nhau trên mạng xã hội vẫn đang trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Tuy sự việc chưa ngã ngũ khi cả hai bên đều đưa ra những bằng chứng mới, nhưng những động thái của ông Nawat đang gây nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng cách hành xử của ông Nawat không xứng tầm chủ tịch một cuộc thi sắc đẹp.

Bị chỉ trích vì miệt thị ngoại hình

Trước đó, ông Nawat tố cáo Rachel Gupta không tuân thủ quy tắc của tổ chức Miss Grand International (MGI), tự ý thẩm mỹ vòng một và nhận các hợp đồng công việc mà chưa được ông đồng ý.

Để chứng minh cho những cáo buộc của mình, ông Nawat đã đăng tải hình ảnh Rachel trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 và so sánh với ảnh hiện tại để khẳng định cô đã nâng ngực.

"Cô ấy đã tự ý đi nâng ngực nhưng khi được tổ chức hỏi thì lại nói là do ăn nhiều chất đạm", ông Nawat viết.

Trong bài tố cáo của mình, ông Nawat cũng cho biết Rachel đã tự liên hệ với bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc (nơi tài trợ cho top 10 MGI) và nói rằng cô muốn đem mẹ qua để sửa mũi và muốn miễn phí. Ông Nawat đã đăng kèm hình ảnh Rachel và mẹ với khuôn mặt đầy băng bó sau khi thẩm mỹ ở Hàn Quốc để làm bằng chứng.

Hành động của ông Nawat bị các fan sắc đẹp phê phán, họ cho rằng vị chủ tịch đang có ý miệt thị ngoại hình để bôi nhọ hình ảnh của Rachel Gupta sau khi tước vương miện của cô.

"Chủ tịch mà hành xử quá chợ búa", "Là đàn ông, lại là chủ tịch một cuộc thi sắc đẹp mà lại đi miệt thị ngoại hình phụ nữ", "Càng ngày càng biến chất, Nawat đang tự giết chết cuộc thi của mình"... là những bình luận của cư dân mạng.

Bà Jennifer Gupta, mẹ của Rachel Gupta - đã thể hiện sự phẫn nộ với ông Nawat. Bà chia sẻ lại một story lên án hành động được cho là thiếu đạo đức của MGI và ông Nawat.

Trong một story khác, bà Jennifer Gupta cũng nhắc tới Miss Universe và cho rằng đây là cuộc thi luôn đề cao giá trị của phụ nữ nhưng thành viên chủ chốt của cuộc thi này là ông Nawat với vai trò giám đốc điều hành lại có những hành động xúc phạm phụ nữ, phản bội lại những gì tổ chức này hay rao giảng.

Đây không phải lần đầu ông Nawat bị chỉ trích vì miệt thị ngoại hình. Năm 2022, sau khi bị fan Việt tấn công vì loại Đoàn Thiên Ân khỏi top 10, ông Nawat công khai bình luận về ngoại hình của cô.

Ông cho rằng Đoàn Thiên Ân không đáp ứng tiêu chí về mặt hình thể so với các thí sinh còn lại. Ông Nawat nhận xét Thiên Ân có phần thân trên dài hơn phần thân dưới và hông to. Do đó, Nawat khẳng định việc Thiên Ân dừng chân ở Top 20 là một kết quả công bằng.

Phát ngôn của ông Nawat khiến fan Việt phẫn nộ. Siêu mẫu Hà Anh cũng lên bài viết thể hiện quan điểm. "Cuộc thi của ông thì luật chơi của ông, nhưng người ta cũng là cô gái trẻ, cố gắng hết sức mình để làm đẹp, tăng uy tín, xôm tụ thêm cho cuộc thi của ông. Cứ bảo người ta chưa vào top vì chưa hội tụ đủ tiêu chí của ông là được rồi, mắc gì phải hạ thấp cô ấy trong mắt người dân nước cô ấy và quốc tế", Hà Anh nói.

Liên tục bị fan bóc mẽ

Sự việc giữa ông Nawat và Rachel Gupta càng gây xôn xao khi fan sắc đẹp phát hiện ra nhiều điểm bất thường trong những bài đăng tố cáo của vị chủ tịch MGI.

Trong một story trên Instagram, ông Nawat chia sẻ bức ảnh tố cáo Rachel, trong đó có số điện thoại và email của cô. Tuy nhiên, fan nhanh chóng phát hiện số điện thoại này từ Philippines, là của Hoa hậu Quốc tế 2016 Kylie Verzosa.

Sau khi bị fan réo tên, Kylie Verzosa đã liên hệ với ê-kíp của ông Nawat và yêu cầu ông xóa số điện thoại của mình khỏi bài viết vì gặp nhiều phiền toái. Vị chủ tịch MGI đã phải đăng bài xin lỗi Kylie Verzosa và cho rằng đây là sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, nhiều fan cho rằng ông Nawat và ê-kíp đã cố tình chỉnh sửa các bức ảnh để bôi nhọ Rachel Gupta.

Ông Nawat còn bị cho rằng cố tình tạo ra nhiều chiêu trò để điều hướng dư luận. Trước đó, trong thông cáo báo chí về việc tước danh hiệu của Rachel Gupta, ông Nawat yêu cầu cô phải trả vương miện về cho tổ chức MGI sau 30 ngày kể từ thời điểm ra thông báo.

Tuy nhiên, trong livestream mới đây, ông Nawat đã khoe chiếc vương miện thật của MGI và cho biết vương miện mà Rachel sử dụng trong suốt 7 tháng qua chỉ là vương miện phiên bản.

Những hành xử bất nhất của ông Nawat đang khiến fan sắc đẹp quốc tế phẫn nộ. Sau nhiều lùm xùm, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình bị nhận xét ngày càng biến chất và xuống cấp dưới sự lãnh đạo của ông Nawat.