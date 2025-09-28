Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ông Hoàng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

TPO - Chiều 28/9, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI đã ra mắt đại hội. Ông Hoàng Quốc Khánh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

4-3665.jpg
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 54 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La gồm 14 đồng chí.

Ông Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

tp-2-3026.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI bầu ba Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: Ông Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La khóa XV; ông Nguyễn Đình Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ông Trá A Của - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa mới đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Bà Lường Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.

5-6893.jpg
Ông Hoàng Quốc Khánh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh bày tỏ vinh dự khi được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

"Mỗi Ủy viên Ban Chấp hành sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy vai trò gương mẫu, không ngừng học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác. Chúng tôi sẽ tâm huyết, trách nhiệm, cùng tập thể Ban Chấp hành lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới, xứng đáng với sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh”, ông Hoàng Quốc Khánh khẳng định.

tp-1-921.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI ra mắt.
#Ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sơn La #Đại hội Đảng bộ tỉnh #bỏ phiếu #Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

