'Ốc đảo trắng' 67m2 đón ánh sáng giữa đô thị chật hẹp

TPO - Giữa khu dân cư chật chội đặc trưng của đô thị Việt Nam, ngôi nhà mang tên White Oasis xuất hiện như một khoảng lặng. Được xây dựng trên lô đất hẹp và sâu có diện tích 67m2, ngôi nhà có tổng diện tích sàn 218m2. Công trình đặt ra thách thức lớn cho nhóm kiến trúc sư là làm sao để mang ánh sáng, gió và khơi dậy cảm xúc vào một không gian vốn bị gán cho là bức bối và chật hẹp.

Thay vì tìm cách gây chú ý bằng họa tiết hay vật liệu, kiến trúc sư chọn sự giản lược và cân đối. Mảng đặc – rỗng được tính toán kỹ, tạo nên một mặt tiền liền khối, hiện diện lặng lẽ giữa sự ồn ào của phố thị. Chính sự giản dị này lại trở thành điểm nhấn, khiến ngôi nhà như một ốc đảo bình yên trong bối cảnh đô thị quá tải hình ảnh.

Bài toán đặt ra là phải đưa được ánh sáng và không khí vào bên trong khối nhà này.

Nếu nhiều nhà phố đặt phòng khách làm trung tâm, thì White Oasis lại tái định vị bếp và bàn ăn thành “linh hồn” của công trình. Một khoảng vòm cao xuyên tầng được mở ra, kết hợp bề mặt kính lớn giúp ánh sáng tràn ngập không gian. Tại đây, gia chủ có thể nấu nướng, trò chuyện, cùng nhau tận hưởng nhịp sống thường ngày. Ánh sáng trở thành yếu tố động, tạo nên những vệt bóng thay đổi theo từng giờ, thay cho trang trí cầu kỳ.

Không gian bếp trở thành "trái tim" của ngôi nhà

Bếp là nơi diễn ra mọi hoạt động từ thư giãn đến kết nối.

Kính, đá, gỗ là vật liệu chủ yếu được lựa chọn cho nội thất căn nhà

Màu trắng được lựa chọn là tone màu chủ đạo, tăng cảm giác sáng sủa và sạch sẽ cho căn nhà.

Vật liệu sử dụng chủ yếu là đá, gỗ, kính, tất cả đặt trong gam trắng chủ đạo để giữ sự yên ả thị giác. Nhờ đó, ngôi nhà có thể “thở” theo ánh sáng và bóng đổ. Không gian riêng tư như phòng ngủ được thiết kế nhẹ nhàng, đường cong hiện diện từ cửa sổ, bàn làm việc đến tủ kệ, tất cả đều hướng tới sự thư giãn, tạo cảm giác bao bọc và an toàn.

Phòng tắm – khoảng nghỉ thiền tĩnh

Phòng tắm trong White Oasis được ví như điểm dừng giữa hành trình di chuyển xuyên suốt công trình. Bồn tắm độc lập, gương vòm, ánh sáng hắt qua lớp kính mờ từ khu vườn nhỏ phía sau… tất cả được tính toán để tạo nên cảm giác thư thái, giúp gia chủ tìm lại sự tĩnh tại hiếm hoi trong nhịp sống đô thị gấp gáp.

Phòng ngủ được bày trí đơn giản để bớt cảm giác chật chội.

White Oasis không gây ấn tượng bằng hình thức bề nổi, mà bằng trải nghiệm sống sâu lắng. Đây là nơi kiến trúc, ánh sáng, vật liệu và nhịp điệu đời sống cùng tồn tại trong trạng thái cân bằng. Ngôi nhà trở thành lựa chọn sống tỉnh táo, nơi con người tìm lại sự an yên, không phải để lánh xa phố thị, mà để sống sâu sắc hơn.