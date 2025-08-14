Căn hộ 121m2 phong cách Đông- Tây giao hoà

TPO - Căn hộ tại một khu đô thị đông đúc ở TP Hồ Chí Minh nổi bật với phong cách chiết trung, pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, Đông - Tây giao hoà.

Khu vực phòng khách với gam màu be vừa nhẹ nhàng vừa thể hiện sự sang trọng

Với diện tích 121m2, căn hộ do đội ngũ kiến trúc sư thiết kế và thi công không chỉ là không gian sống, mà còn là tuyên ngôn thẩm mỹ và thể hiện cá tính của gia chủ.

Ngay từ ý tưởng, mục tiêu của nhóm thiết kế đã rõ ràng: kiến tạo một nơi ở sang trọng, đẳng cấp, nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân, phản ánh gu thưởng thức tinh tế và phong cách sống hiện đại. Điều này được thể hiện qua sự kết hợp hài hoà giữa vật liệu, màu sắc và hoạ tiết - đá granite cao cấp với vân sang trọng, kim loại ánh vàng kiêu kỳ, gỗ tự nhiên ấm áp và những tấm vải dán tường chất lượng cao mang đến cảm giác mượt mà, thanh lịch.

Bảng màu trung tính gồm các gam be, xám được chọn làm nền, để những chi tiết trang trí cầu kỳ, tinh xảo trở thành điểm nhấn. Các hoạ tiết hoa văn cổ điển được đan xen với đường nét gọn gàng, mạnh mẽ của phong cách đương đại, tạo nên tổng thể vừa hài hoà, vừa độc đáo.

Khu vực bàn ăn

Phòng ngủ với gam màu xám chủ đạo.

Công nghệ hiện đại cũng được khéo léo đưa vào từng chi tiết để tăng trải nghiệm sống, từ ổ cắm âm bàn và sạc không dây đến tủ lạnh âm tường - tất cả vừa tạo sự tiện lợi, vừa giúp không gian gọn gàng, tinh tế. Không gian sinh hoạt chung là nơi sự hoà quyện Đông - Tây được thể hiện rõ nhất: ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn trần cổ điển, những bức tranh nghệ thuật được tuyển chọn kỹ lưỡng, tủ gỗ chạm khắc tinh vi,... Tất cả gợi lên cảm giác ấm cúng, gần gũi, đồng thời vẫn toát lên sự sang trọng và cá tính.

phòng ngủ ấm áp, yên tĩnh.

Hệ bàn - tủ liền khối

Với bố cục khoa học, căn hộ tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Phòng khách mở rộng thanh lịch; phòng bếp hiện đại, tiện nghi; phòng ngủ ấm áp, yên tĩnh; cùng những không gian chức năng khác đều được thiết kế tỉ mỉ nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt và nghỉ ngơi. Mỗi góc nhỏ đều được chăm chút để vừa đẹp mắt vừa phục vụ tối ưu cho cuộc sống hằng ngày.

Phòng ngủ nhỏ được thiết kế với nội thất liền mạch, tạo cảm giác rộng hơn cho không gian.

Căn hộ không đơn thuần là một nơi để ở mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sống động, phản chiếu sự tinh tế và đẳng cấp của gia chủ. Với bàn tay tài hoa và tư duy sáng tạo của đội ngũ kiến trúc sư, căn hộ trở thành một không gian đáng mơ ước, nơi mỗi ngày trôi qua đều là sự tận hưởng trọn vẹn của phong cách, tiện nghi và nghệ thuật sống.