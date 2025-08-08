Thư giãn trong căn nhà với màu trắng tinh khôi ở TPHCM

TPO - Không cần sân vườn rộng hay diện tích lớn, ngôi nhà Kavya House toạ lạc trên một khu phố tại phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh) vẫn mang đến cho gia đình trẻ tổ ấm tràn ngập ánh sáng, gió trời và sắc xanh dịu nhẹ.

Trong nhịp sống đô thị ngày càng ngột ngạt, ngôi nhà ba tầng này mở ra một cách sống mới: sâu lắng, tinh giản và gần gũi với thiên nhiên.

Với diện tích 200m2, Kavya House được thiết kế cho một gia đình trẻ mong muốn tìm lại sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại và hơi thở thiên nhiên. Ánh sáng tự nhiên len lỏi khắp không gian, cây xanh hiện diện trong từng khoảng trống và các vật liệu không mộc mạc như gỗ, đá, bê tông trần mang lại cảm giác gần gũi và bền vững. Tất cả được đan cài khéo léo để mỗi căn phòng, mỗi góc nhỏ trong nhà đều trở thành nơi lưu giữ cảm xúc và tìm kiếm sự an yên.

Nội thất đề cao sự tối giản, mộc mạc

Không chạy theo xu hướng phô trương hay cầu kỳ trong hình thức, nhóm thiết kế đã lựa chọn giải pháp tối giản về thị giác nhưng giàu chiều sâu trải nghiệm. Mỗi tầng của ngôi nhà phục vụ một chức năng riêng biệt nhưng đều kết nối hài hoà với nhau.

Tầng trệt là nơi sinh hoạt chung với phòng khách, bếp và đặc biệt là một không gian thiền. Tầng hai là không gian nghỉ ngơi với phòng ngủ master ngập sáng và hai phòng nhỏ dành cho con. Tầng ba dành cho các hoạt động tinh thần và kết nối thế hệ như phòng sinh hoạt chung và phòng thờ.

Điểm đặc biệt của ngôi nhà không nằm ở diện tích hay hình thức mà nằm ở cách các yếu tố tự nhiên được đưa vào không gian sống một cách tinh tế. Giếng trời, sân trong và các khoảng đệm được bố trí khéo léo không chỉ mang lại ánh sáng, thông gió hiệu quả mà còn làm mờ ranh giới giữa trong và ngoài. Cây xanh, nắng, gió trở thành một phần không thể thiếu trong từng nhịp sống thường ngày của gia đình.

Không gian phòng thiền.

Góc nhỏ được thiết kế để ngồi đọc sách, nghỉ ngơi.

Hệ cửa được mở rộng tối đa để đón sáng và gió, đồng thời kết nối các tầng với nhau một cách liền mạch. Các không gian được tổ chức gọn gàng, tinh tế, đủ riêng tư khi cần nhưng vẫn tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình dễ dàng tương tác, chia sẻ. Nội thất sử dụng bảng màu trung tính, giản dị nhưng đầy cảm xúc. Mỗi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng để vừa tạo được sự ấm cúng, vừa tạo được chiều sâu cho không gian.

Kavya không theo đuổi sự cầu kỳ hay phô trương mà dành trọn tâm huyết cho trải nghiệm của con người, tạo nên một chốn ở an yên. Đây là minh chứng cho triết lý sống chậm, sống sâu, đồng thời là lời khẳng định mạnh mẽ về sự bền vững và linh hoạt trong kiến trúc nhà ở đô thị, giúp con người tìm thấy sự hài hoà với thiên nhiên.

﻿ Ánh sáng xuyên qua hệ lam chắn nắng tạo nên hiệu ứng bóng đổ đặc sắc trên nền gạch.

Không gian trong nhà được kết hợp hồ nhỏ giúp cho ngôi nhà luôn mát mẻ.