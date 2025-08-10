Thiết kế nhà 5 tầng tích hợp không gian sống và kinh doanh tại Nha Trang

TPO - Bỏ xa những định kiến về ngôi nhà phố chật hẹp, VCN Nha Trang House (Khánh Hoà) nổi bật như một ốc đảo xanh, nơi cây cối, ánh sáng và gió tự nhiên kết hợp hài hoà với không gian sống hiện đại.

Trên diện tích 600 m2, công trình không chỉ là một nơi ở tiện nghi mà còn là lời khẳng định cho khả năng kiến tạo một hệ sinh thái sống bền vững ngay trong lòng thành phố, nơi mỗi thành viên đều có khoảng riêng để thư giãn và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Được xây dựng trong thời điểm khắp nơi đều đô thị hoá, VNC Nha Trang House đưa ra một lời giải thông minh cho bài toán sống xanh. Ngôi nhà gồm 5 tầng và sân thượng, kết hợp không gian ở và kinh doanh một cách linh hoạt. Hai tầng dưới dành cho hoạt động thương mại, trong khi từ tầng 3 trở lên, không gian mở ra với hai căn hộ biệt lập, khu sinh hoạt chung ấm cúng cùng những khoảng nghỉ ngơi yên tĩnh trên tầng cao.

Mặt tiền công trình nổi bật giữa khu phố.

Mặt tiền công trình được xử lý như một lớp vỏ đa tầng kết hợp đá tự nhiên cắt ngang, lam che nắng và mảng xanh bố trí có chủ đích. Giải pháp này vừa tạo chiều sâu thị giác vừa điều tiết ánh sáng, hạn chế bức xạ, đồng thời bảo đảm sự riêng tư.

Giếng trời nối liền từ mái xuống tầng trệt.

Không gian xanh xen kẽ trong ngôi nhà.

Cây xanh không chỉ được được “phô bày” ở phần mặt tiền mà trở thành một “trục sinh thái” xuyên suốt từ mặt tiền vào sâu bên trong, từ tầng trệt lên đến sân thượng. Mảng xanh vừa đóng vai trò là yếu tố trang trí, vừa đóng vai trò như một hệ sinh thái mini điều tiết ánh sáng, không khí và nhiệt độ tự nhiên cho căn nhà.

Cầu thang bộ được bố trí ngập tràn ánh sáng.

Với ngôi nhà này, kiến trúc sư đặt trọng tâm vào việc khai thác triệt để các nguồn năng lượng tự nhiên thông qua hai kiến trúc thụ động, hướng đến mục tiêu tiết kiệm năng lượng. Hệ thống thang máy trung tâm và ba cầu thang bộ phân bổ ở ba hướng khác nhau không chỉ phục vụ lưu thông mà còn là kênh dẫn sáng và gió, được bao bọc bởi cây xanh như lớp đệm khí hậu tự nhiên.

Kính lớn, cách kính và khe lấy gió giúp không khí lưu thông liên tục, giảm thiểu tích tụ nhiệt. Lam chắn nắng được đặt chính xác ở các vị trí cần thiết để giữ nguồn sáng dịu và tiết kiệm năng lượng cho hệ thống làm mát. Mái kính kết hợp thông gió gián tiếp và lam gỗ trang trí đưa ánh sáng vào tận lõi công trình, đồng thời thoát khí nóng hiệu quả.

Nội thất phòng tối giản, hiện đại.

Không gian tầng thượng được thiết kế mở, tạo không gian thoải mái cho những buổi tụ tập cùng gia đình, bạn bè.

Không gian phòng ngủ tạo cảm giác thoải mái cho gia chủ.

Nội thất hiện đại, tối giản với gỗ, đá và tông màu nhẹ, chú trọng vào sự tiện nghi, nhằm xây dựng một không gian sống vừa sang trọng vừa tinh tế. Phòng khách hướng nhìn trực tiếp ra giếng trời, khu vực bếp được bố trí với tầm nhìn thoáng đãng ra bờ sông. Phòng tắm ở tầng cao nhất được thiết kế với mảng xanh bao quanh tạo nên sự giao thoa giữa con người với thiên nhiên.

Trung tâm của hệ sinh thái ấy chính là giếng trời - nơi đưa nắng và gió vào sâu bên trong, tạo điều kiện cho cây cối vươn mình ở khu vườn nhỏ giữa nhà. Các dải cây xanh tiếp tục len theo hành lang, bậc thang, làm dịu cảm giác khô cứng thường gặp ở nhà phố. Trên sân thượng, một khu vườn riêng mở ra chốn thư giãn, tách biệt khỏi những tấp nập bên ngoài.

Hệ mái lam che nắng được bố trí khéo léo bên ngoài giúp hạn chế nhiệt lượng mặt trời trực tiếp.

Các không gian trong ngôi nhà kết nối với nhau thông qua giếng trời.

﻿ Ngôi nhà có 5 tầng với "trục sinh thái" xanh.

VCN Nha Trang House chính là minh chứng sống động khẳng định kiến trúc xanh không chỉ khả thi mà còn là giải pháp tất yếu để hiện thực hiện hoá giấc mơ sống xanh giữa lòng đô thị chật chội.