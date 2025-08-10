Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Thiết kế nhà 5 tầng tích hợp không gian sống và kinh doanh tại Nha Trang

Lâm Thuỳ Dương

TPO - Bỏ xa những định kiến về ngôi nhà phố chật hẹp, VCN Nha Trang House (Khánh Hoà) nổi bật như một ốc đảo xanh, nơi cây cối, ánh sáng và gió tự nhiên kết hợp hài hoà với không gian sống hiện đại.

kiet-viet-vcn-nha-trang-house-9-1751334738.jpg

Trên diện tích 600 m2, công trình không chỉ là một nơi ở tiện nghi mà còn là lời khẳng định cho khả năng kiến tạo một hệ sinh thái sống bền vững ngay trong lòng thành phố, nơi mỗi thành viên đều có khoảng riêng để thư giãn và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Được xây dựng trong thời điểm khắp nơi đều đô thị hoá, VNC Nha Trang House đưa ra một lời giải thông minh cho bài toán sống xanh. Ngôi nhà gồm 5 tầng và sân thượng, kết hợp không gian ở và kinh doanh một cách linh hoạt. Hai tầng dưới dành cho hoạt động thương mại, trong khi từ tầng 3 trở lên, không gian mở ra với hai căn hộ biệt lập, khu sinh hoạt chung ấm cúng cùng những khoảng nghỉ ngơi yên tĩnh trên tầng cao.

kiet-viet-vcn-nha-trang-house-10-1751334739.jpg
Mặt tiền công trình nổi bật giữa khu phố.

Mặt tiền công trình được xử lý như một lớp vỏ đa tầng kết hợp đá tự nhiên cắt ngang, lam che nắng và mảng xanh bố trí có chủ đích. Giải pháp này vừa tạo chiều sâu thị giác vừa điều tiết ánh sáng, hạn chế bức xạ, đồng thời bảo đảm sự riêng tư.

kiet-viet-vcn-nha-trang-house-11-1751334741.jpg
Giếng trời nối liền từ mái xuống tầng trệt.
kiet-viet-vcn-nha-trang-house-12-1751334743.jpg
Không gian xanh xen kẽ trong ngôi nhà.

Cây xanh không chỉ được được “phô bày” ở phần mặt tiền mà trở thành một “trục sinh thái” xuyên suốt từ mặt tiền vào sâu bên trong, từ tầng trệt lên đến sân thượng. Mảng xanh vừa đóng vai trò là yếu tố trang trí, vừa đóng vai trò như một hệ sinh thái mini điều tiết ánh sáng, không khí và nhiệt độ tự nhiên cho căn nhà.

kiet-viet-vcn-nha-trang-house-13-1751334745.jpg
Cầu thang bộ được bố trí ngập tràn ánh sáng.

Với ngôi nhà này, kiến trúc sư đặt trọng tâm vào việc khai thác triệt để các nguồn năng lượng tự nhiên thông qua hai kiến trúc thụ động, hướng đến mục tiêu tiết kiệm năng lượng. Hệ thống thang máy trung tâm và ba cầu thang bộ phân bổ ở ba hướng khác nhau không chỉ phục vụ lưu thông mà còn là kênh dẫn sáng và gió, được bao bọc bởi cây xanh như lớp đệm khí hậu tự nhiên.

Kính lớn, cách kính và khe lấy gió giúp không khí lưu thông liên tục, giảm thiểu tích tụ nhiệt. Lam chắn nắng được đặt chính xác ở các vị trí cần thiết để giữ nguồn sáng dịu và tiết kiệm năng lượng cho hệ thống làm mát. Mái kính kết hợp thông gió gián tiếp và lam gỗ trang trí đưa ánh sáng vào tận lõi công trình, đồng thời thoát khí nóng hiệu quả.

kiet-viet-vcn-nha-trang-house-14-1751334747.jpg
Nội thất phòng tối giản, hiện đại.
kiet-viet-vcn-nha-trang-house-15-1751334748.jpg
Không gian tầng thượng được thiết kế mở, tạo không gian thoải mái cho những buổi tụ tập cùng gia đình, bạn bè.
kiet-viet-vcn-nha-trang-house-16-1751334748.jpg
Không gian phòng ngủ tạo cảm giác thoải mái cho gia chủ.

Nội thất hiện đại, tối giản với gỗ, đá và tông màu nhẹ, chú trọng vào sự tiện nghi, nhằm xây dựng một không gian sống vừa sang trọng vừa tinh tế. Phòng khách hướng nhìn trực tiếp ra giếng trời, khu vực bếp được bố trí với tầm nhìn thoáng đãng ra bờ sông. Phòng tắm ở tầng cao nhất được thiết kế với mảng xanh bao quanh tạo nên sự giao thoa giữa con người với thiên nhiên.

﻿kiet-viet-vcn-nha-trang-house-17-1751334749.jpg

Trung tâm của hệ sinh thái ấy chính là giếng trời - nơi đưa nắng và gió vào sâu bên trong, tạo điều kiện cho cây cối vươn mình ở khu vườn nhỏ giữa nhà. Các dải cây xanh tiếp tục len theo hành lang, bậc thang, làm dịu cảm giác khô cứng thường gặp ở nhà phố. Trên sân thượng, một khu vườn riêng mở ra chốn thư giãn, tách biệt khỏi những tấp nập bên ngoài.

kiet-viet-vcn-nha-trang-house-18-1751334751.jpg
kiet-viet-vcn-nha-trang-house-19-1751334753.jpg
Hệ mái lam che nắng được bố trí khéo léo bên ngoài giúp hạn chế nhiệt lượng mặt trời trực tiếp.
kiet-viet-vcn-nha-trang-house-20-1751334755.jpg
Các không gian trong ngôi nhà kết nối với nhau thông qua giếng trời.
kiet-viet-vcn-nha-trang-house-1-1751334766.jpg﻿
Ngôi nhà có 5 tầng với "trục sinh thái" xanh.

VCN Nha Trang House chính là minh chứng sống động khẳng định kiến trúc xanh không chỉ khả thi mà còn là giải pháp tất yếu để hiện thực hiện hoá giấc mơ sống xanh giữa lòng đô thị chật chội.

Lâm Thuỳ Dương
Pham Huu Son Architects
#ngôi nhà xanh #Nha Trang House #kiến trúc bền vững #nhà phố xanh #thiết kế hiện đại #kiến trúc đô thị #hệ sinh thái

Xem thêm

Cùng chuyên mục