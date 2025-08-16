Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Căn hộ 68m² tối giản, mềm mại và đầy cảm xúc

Lâm Thuỳ Dương

TPO - Căn hộ có diện tích 68m2 là một minh chứng rõ nét về một không gian sống tối giản nhưng không đơn điệu, ấm áp những vẫn tinh tế.

Giữa guồng quay hối hả của thời đại 4.0, khi con người bị cuốn vào nhịp sống công nghệ và áp lực công việc, “nhà” vẫn luôn là nơi trú ẩn để mỗi người tìm lại sự bình yên và tự do của bản thân.

1-19.jpg
Những đường cong mềm mại tạo sự uyển chuyển trong không gian sống
2-20.jpg
Cửa kính lớn đón sáng vào căn hộ.

Từ khảo sát hiện dự án ban đầu, kiến trúc sư nhận thấy căn hộ vốn bị chia cắt nhỏ bởi các mảng tường ngăn, dù có cửa sổ lớn nhưng chưa tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên, khiến từng phòng trở nên bí bách và chật hẹp hơn so với diện tích thực. Giải pháp được đưa ra là phá bỏ các vách ngăn giữa những khu vực sinh hoạt chung, tạo nên một không gian mở liên hoàn, nơi ánh sáng có thể lan toả và mọi hoạt động trở nên kết nối hơn.

3-20.jpg

Điểm nhấn xuyên suốt thiết kế chính là những đường cong mềm mại thay thế cho các góc cạnh thô cứng. Khu vực bếp nổi bật với khung vòm cong nhẹ nhàng, kết hợp đường line sắt mảnh chạy dọc, vừa tạo vách ngăn “ảo” giữa phòng khách và bếp, vừa đảm bảo sự thông thoáng. Triết lý tối giản cũng được thể hiện qua bảng màu hạn chế gam màu nóng, thay vào đó là sự đối lập hài hoà của trắng và đen trên các bề mặt nội thất, giúp không gian vừa linh hoạt vừa có chiều sâu.

5-14.jpg
Không gian thoáng đãng sau khi bỏ các vách ngăn cũ.
13-12.jpg
Bàn ăn nhỏ đặt ngay cạnh bếp
18-8.jpg

Ánh sáng được xử lý khéo léo để mang lại nhiều sắc thái cảm xúc. Ánh sáng tự nhiên đem đến sự trong trẻo, mở rộng vào ban ngày, trong khi ánh sáng vàng nhẹ vào buổi tối lại phủ lên căn hộ lớp ấm áp, gần gũi, gợi cảm giác an yên. Mỗi bề mặt vật liệu, từ tường, gỗ đến kim loại, đều được tận dụng để tạo hiệu ứng phản chiếu khác nhau, biến từng khoảnh khắc trong ngày trở thành một trải nghiệm thị giác thú vị.

24-7.jpg
Phòng khách nằm bên cạnh ban công nhỏ vừa là không gian thư giãn
26-7.jpg

Căn hộ đem đến cảm giác tận hưởng cuộc sống không chỉ nằm ở tiện nghi mà còn ở những khoảng lặng tinh tế. Căn hộ không chỉ đáp ứng nhu cầu ở mà còn là nơi khơi gợi cảm xúc, truyền cảm hứng cho một lối sống chủ động, buông bỏ những điều không cần thiết.

31-5.jpg
Phòng ngủ tối giản, thoải mái
36-4.jpg

Với thiết kế chú trọng sự tối giản, đường nét mềm mại và khả năng kết nối con người, căn hộ không chỉ là một chốn trở về mà còn là một “góc thơ” giữa lòng đô thị.

Lâm Thuỳ Dương
APS Concept
#căn hộ 68m2 #thiết kế tối giản #không gian mở #đường cong mềm mại #ánh sáng tự nhiên #nội thất hiện đại #không gian sống cảm xúc

Xem thêm

Cùng chuyên mục