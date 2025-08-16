Căn hộ 68m² tối giản, mềm mại và đầy cảm xúc

TPO - Căn hộ có diện tích 68m2 là một minh chứng rõ nét về một không gian sống tối giản nhưng không đơn điệu, ấm áp những vẫn tinh tế.

Giữa guồng quay hối hả của thời đại 4.0, khi con người bị cuốn vào nhịp sống công nghệ và áp lực công việc, “nhà” vẫn luôn là nơi trú ẩn để mỗi người tìm lại sự bình yên và tự do của bản thân.

Những đường cong mềm mại tạo sự uyển chuyển trong không gian sống

Cửa kính lớn đón sáng vào căn hộ.

Từ khảo sát hiện dự án ban đầu, kiến trúc sư nhận thấy căn hộ vốn bị chia cắt nhỏ bởi các mảng tường ngăn, dù có cửa sổ lớn nhưng chưa tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên, khiến từng phòng trở nên bí bách và chật hẹp hơn so với diện tích thực. Giải pháp được đưa ra là phá bỏ các vách ngăn giữa những khu vực sinh hoạt chung, tạo nên một không gian mở liên hoàn, nơi ánh sáng có thể lan toả và mọi hoạt động trở nên kết nối hơn.

Điểm nhấn xuyên suốt thiết kế chính là những đường cong mềm mại thay thế cho các góc cạnh thô cứng. Khu vực bếp nổi bật với khung vòm cong nhẹ nhàng, kết hợp đường line sắt mảnh chạy dọc, vừa tạo vách ngăn “ảo” giữa phòng khách và bếp, vừa đảm bảo sự thông thoáng. Triết lý tối giản cũng được thể hiện qua bảng màu hạn chế gam màu nóng, thay vào đó là sự đối lập hài hoà của trắng và đen trên các bề mặt nội thất, giúp không gian vừa linh hoạt vừa có chiều sâu.

Không gian thoáng đãng sau khi bỏ các vách ngăn cũ.

Bàn ăn nhỏ đặt ngay cạnh bếp

Ánh sáng được xử lý khéo léo để mang lại nhiều sắc thái cảm xúc. Ánh sáng tự nhiên đem đến sự trong trẻo, mở rộng vào ban ngày, trong khi ánh sáng vàng nhẹ vào buổi tối lại phủ lên căn hộ lớp ấm áp, gần gũi, gợi cảm giác an yên. Mỗi bề mặt vật liệu, từ tường, gỗ đến kim loại, đều được tận dụng để tạo hiệu ứng phản chiếu khác nhau, biến từng khoảnh khắc trong ngày trở thành một trải nghiệm thị giác thú vị.

Phòng khách nằm bên cạnh ban công nhỏ vừa là không gian thư giãn

Căn hộ đem đến cảm giác tận hưởng cuộc sống không chỉ nằm ở tiện nghi mà còn ở những khoảng lặng tinh tế. Căn hộ không chỉ đáp ứng nhu cầu ở mà còn là nơi khơi gợi cảm xúc, truyền cảm hứng cho một lối sống chủ động, buông bỏ những điều không cần thiết.

Phòng ngủ tối giản, thoải mái

Với thiết kế chú trọng sự tối giản, đường nét mềm mại và khả năng kết nối con người, căn hộ không chỉ là một chốn trở về mà còn là một “góc thơ” giữa lòng đô thị.