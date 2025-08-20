Bên trong căn hộ với phong cách tân cổ điển sang trọng

TPO - Căn hộ được thiết kế theo phong cách tân cổ điển thanh lịch kết hợp những chi tiết mang tinh thần tiệc tùng, tạo nên một không gian sống phóng khoáng, sang trọng và tràn ngập sức sống.
Phòng khách sáng bừng với nền trắng kem thanh lịch, sofa vàng nhạt ấm áp, được cân bằng bởi chiếc bàn tròn đen với dáng chân điêu khắc. Không gian mở liên tục giữa phòng khách, bếp và phòng ăn giúp gia đình thuận tiện tương tác, tăng cường kết nối.
Nếu nội thất là bản giao hưởng tinh tế của sự thanh lịch và thể hiện cá tính, thì sân thượng lại là một thiên đường hưởng thụ. Không gian được phân tầng thành nhiều khu vực: từ lò sưởi tròn kiêm bàn café, mái thả bóng hoa văn đến quầy bar ngoài trời hướng về phía mặt trời lặn. Mọi chi tiết đều được tính toán để vừa đẹp mắt vừa khơi gợi cảm xúc.