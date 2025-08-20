Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bên trong căn hộ với phong cách tân cổ điển sang trọng

Lâm Thuỳ Dương

TPO - Căn hộ được thiết kế theo phong cách tân cổ điển thanh lịch kết hợp những chi tiết mang tinh thần tiệc tùng, tạo nên một không gian sống phóng khoáng, sang trọng và tràn ngập sức sống.

original-2025-08-19t084519925.jpg
Ngay khi bước vào căn hộ, điểm nhấn đầu tiên không phải là phòng khách mà là một quầy bar khắc chữ Shenanigans. Chủ nhân không dừng lại ở một bar duy nhất mà sở hữu 3 quầy bar - ngoài trời, trong phòng sinh hoạt chung và tại phòng khách.
original-2025-08-19t084408496.jpg
Ý tưởng tưởng chừng “ngông” ấy lại trở thành điểm nhận diện cá tính của ngôi nhà, biến không gian sống thành nơi gắn kết qua những bữa tiệc, những buổi quây quần cuối tuần.
original-2025-08-19t084404970.jpg
original-2025-08-19t084345626.jpg
original-2025-08-19t084401314.jpg
Phòng khách sáng bừng với nền trắng kem thanh lịch, sofa vàng nhạt ấm áp, được cân bằng bởi chiếc bàn tròn đen với dáng chân điêu khắc. Không gian mở liên tục giữa phòng khách, bếp và phòng ăn giúp gia đình thuận tiện tương tác, tăng cường kết nối.
original-2025-08-19t084354128.jpg
Phòng ăn ấm cúng trở nên đặc biệt nhờ sự hiện diện của gian thờ (mandir) đặt cạnh. Cánh cửa kính sọc với chuông đồng nhỏ tạo cảm giác tĩnh tại và thiêng liêng.
original-2025-08-19t084432009.jpg
Ngay phía sau, một cánh cửa bí mật khéo léo dẫn vào phòng ngủ chính – nơi mang sắc thái hoàn toàn khác. Ở đây, màu đen chủ đạo bao phủ nhưng được làm dịu bằng vòm gỗ cong và rèm mềm mại bao quanh giường ngủ. Chiếc sofa vàng hoa văn nổi bật khéo léo phá tan sự đơn sắc, giúp không gian thêm sinh động.
original-2025-08-19t084450758.jpg
Một phòng ngủ được cải tạo thành phòng thay đồ rộng rãi, với đảo trung tâm, gương xoay và giấy dán trần đầy vui nhộn. Phòng ngủ dành cho bố, mẹ ngập tràn ánh sáng tươi vui, trong khi phòng khách dành cho bạn bè sử dụng gam xanh – xám trầm lắng, đèn hắt dịu nhẹ mang đến cảm giác ấm áp và riêng tư.
original-2025-08-19t084413292.jpg
Nội thất được thiết kế riêng, tỉ mỉ trong từng chi tiết.
original-2025-08-19t084439297.jpg
Bàn ghế trong phòng ngủ mang đậm cá tính của chủ nhân căn phòng.
original-2025-08-19t085713699.jpg
original-2025-08-19t085733286.jpg
original-2025-08-19t085742962.jpg
Nếu nội thất là bản giao hưởng tinh tế của sự thanh lịch và thể hiện cá tính, thì sân thượng lại là một thiên đường hưởng thụ. Không gian được phân tầng thành nhiều khu vực: từ lò sưởi tròn kiêm bàn café, mái thả bóng hoa văn đến quầy bar ngoài trời hướng về phía mặt trời lặn. Mọi chi tiết đều được tính toán để vừa đẹp mắt vừa khơi gợi cảm xúc.
original-2025-08-19t085721181.jpg
Đỉnh cao của trải nghiệm nằm ở phòng lounge và game room trên sân thượng. Với tường xanh teal, sàn và trần đen, ánh sáng quang sợi quang đổi màu, cùng sofa cam nổi bật trước màn hình TV khổng lồ, đây là nơi thư giãn và giải trí đúng nghĩa. Bar thứ ba được thiết kế theo phong cách u tối quyến rũ, với thân kim loại vàng, kệ trưng bày đen và gương tròn phát sáng, khiến không gian trở thành điểm tụ tập không thể thiếu.
Lâm Thuỳ Dương
Dwell
#căn hộ cổ điển #nội thất sang trọng #quầy bar #phòng lounge sân thượng #thiết kế nội thất cá tính #phòng ngủ hiện đại #không gian giải trí

