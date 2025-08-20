Bên trong căn hộ với phong cách tân cổ điển sang trọng

TPO - Căn hộ được thiết kế theo phong cách tân cổ điển thanh lịch kết hợp những chi tiết mang tinh thần tiệc tùng, tạo nên một không gian sống phóng khoáng, sang trọng và tràn ngập sức sống.