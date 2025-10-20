Ô tô Mercedes đỗ trên đê bị lũ trôi, 14 ngày chưa tìm thấy

TPO - Xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz GLC của gia đình chị Ngân đậu trên đê sông Cầu để tránh lũ. Sau khi nước rút gia đình không thấy xe đâu, đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng sau 2 tuần vẫn chưa thấy.

Ngày 20/10, trao đổi với PV Tiền Phong, chị Phạm Thị Thanh Ngân (SN 1975, trú tại khu Túc Duyên, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Sau 14 ngày, gia đình chị vẫn chưa tìm thấy chiếc xe ô tô nghi bị lũ cuốn trôi.

Chị Ngân cho biết, ngày 7/10, thấy nước lũ dâng cao, gia đình đánh xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz GLC 200; BKS 20A-399.62 ra đê sông Cầu để tránh nguy cơ ngập nước.

Đến ngày 9/10, khi nước lũ đã rút, chị ra đê sông Cầu thì không thấy xe ô tô của gia đình đâu. Nghi xe đã bị lũ cuốn trôi, gia đình chị vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa cùng người thân đi tìm xe.

Chiếc xe ô tô của gia đình chị Ngân trước khi bị lũ cuốn trôi

Ngoài trực tiếp đến các khu vực, gia đình chị còn đăng tải thông tin trên mạng xã hội để tìm kiếm xe ô tô mất tích.

Đến nay, gia đình chị đã nhận được hàng chục thông tin về xe ô tô bị cuốn trôi, nhưng đến nơi thì không phải xe của gia đình. "Mới hôm qua, gia đình tôi cũng nhận được điện thoại của người dân về việc phát hiện chiếc xe ô tô bị lũ cuốn trôi kèm theo địa điểm cụ thể. Tuy nhiên, khi tôi đến nơi thì không phải là xe của gia đình", chị Ngân chia sẻ.

Chị Ngân cũng cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, gia đình chị tuy ở vị trí khá cao nhưng nước cũng ngập gần hết tầng 1. Hầu hết, các đồ đạc gắn tường, đồ để tầng 1 chưa kịp di chuyển đều đã bị hỏng.