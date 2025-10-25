LÂM ĐỒNG: Ô tô con đâm trực diện xe tải trên quốc lộ 20

TPO - Một ô tô lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ lấn làn và tông trực diện vào xe tải chạy ngược chiều, khiến hai phương tiện hư hỏng nặng, 3 người bị thương.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h50 ngày 25/10, một ô tô biển số 49A-567.33 do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20, hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi TP. Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo hình ảnh camera an ninh, ô tô con biển số 49A-567... chạy tốc độ cao và vượt sai làn trước khi va chạm.Khi đến bến xe Đức Long (phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng), xe này bất ngờ lấn sang phần đường ngược chiều và tông trực diện vào xe tải biển số 49C-338... chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe ô tô con bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ văng xa gần 10 mét; bánh trước bên ghế tài xế ngồi lái bị gãy rời. Xe tải cũng bị lật nghiêng, hư hỏng nặng phần đầu và thân. Rất may, 3 người trên hai xe không bị thương.

Phần đầu 2 xe biến dạng hoàn toàn.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an phường B’Lao nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.