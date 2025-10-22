Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lâm Đồng:

Xe tập lái lấn làn, tông trực diện xe bán tải trên quốc lộ

Thái Lâm
TPO - Xe tập lái của một trung tâm đào tạo lái xe ở Lâm Đồng bất ngờ mất lái, lấn làn rồi tông trực diện vào ô tô chạy ngược chiều trên quốc lộ 20.

Chiều 22/10, lãnh đạo UBND xã Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 ô tô trên quốc lộ 20.

Camera hành trình ô tô ngược chiều ghi lại vụ tai nạn.

Chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại một vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng.

Hình ảnh trong video cho thấy, một ô tô bất ngờ mất lái, lấn làn rồi tông trực diện vào ô tô khác chạy ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu 2 ô tô bị hư hỏng nặng, rất may không có thương tích về người.

img-0139-8774.jpg
Phần đầu 2 ô tô bị hư hỏng nặng.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h29 trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Xe gây tai nạn là xe của một trung tâm đào tạo lái xe ở Lâm Đồng.

Thái Lâm
#xe tập lái #tai nạn #Lâm Đồng #quốc lộ 20 #tai nạn giao thông #lấn làn #xã Di Linh

