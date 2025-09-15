Hai xe máy tông trực diện, một người tử vong

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Hai xe máy tông trực diện trên đường ở Lâm Đồng khiến một người tử vong, người còn lại bị thương nặng...

Ngày 15/9, lãnh đạo phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

2116693012511869712.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 20h20 ngày 14/9, anh T.A.T (25 tuổi, trú phường 1 Bảo Lộc) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Đình Phùng hướng từ phường 2 Bảo Lộc về phường 3 Bảo Lộc. Khi đến đường Phan Đình Phùng (phường 3 Bảo Lộc), xe anh T. bất ngờ tông trực diện xe máy đi chiều ngược lại do ông T.V.M (48 tuổi, trú phường 2 Bảo Lộc) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe biến dạng, anh T. cùng ông M. ngã văng ra đường và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong, còn ông M. phải chuyển vào TP Hồ Chí Minh điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thái Lâm
