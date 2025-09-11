8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ 51

TPO - 8 ô tô tông nhau liên hoàn trên quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai khiến các phương tiện hư hỏng, một số người bị thương.

Chiều ngày 11/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 51 (đoạn qua xã An Phước, tỉnh Đồng Nai).

CSGT xử lý hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 cùng ngày trên quốc lộ 51 (đoạn qua xã An Phước, Đồng Nai) hướng từ Vũng Tàu đi TPHCM đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 8 phương tiện, gồm 2 ô tô tải và 6 ô tô con.

Xe ô tô 7 chỗ lật nghiêng trên đường

Trong số các ô tô bị tai nạn, một ô tô 7 chỗ bị tông văng vào dải phân cách cứng, lao qua chiều đường ngược lại và lật ngửa, hư hỏng nặng. Một số người trên các xe bị thương nhẹ.

Một xe ô tô hư hỏng nặng

Vụ tai nạn khiến đoạn đường bị ùn tắc kéo dài. Lực lượng CSGT Trạm Ngã ba Thái Lan đã có mặt điều tiết giao thông và xử lý vụ việc