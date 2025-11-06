Nữ tổng thống Mexico bị sàm sỡ giữa phố

TPO - Đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông sờ soạng nữ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khi bà đang trò chuyện với người dân trên phố khiến nhiều người phẫn nộ.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. (Ảnh: AP)

Một ngày sau khi bị người đàn ông quấy rối, bà Sheinbaum cho biết đã trình báo vụ việc với cảnh sát.

“Suy nghĩ của tôi là: Nếu tôi không nộp đơn khiếu nại, điều đó sẽ gửi thông điệp gì đến tất cả phụ nữ Mexico?” bà Sheinbaum nói trong cuộc họp báo ngày 5/11. Bà nhấn mạnh quấy rối tình dục là hành vi phạm pháp ở Mexico City, nơi sự việc xảy ra.

“Nếu chuyện này có thể xảy ra với tổng thống, chuyện gì sẽ xảy ra với các cô gái trẻ và phụ nữ trên khắp đất nước?” bà nói.

Video lan truyền mạnh trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông tiếp cận tổng thống khi bà đang đi bộ trong khu trung tâm lịch sử của thành phố hôm 4/11. Anh ta cố hôn bà và đặt tay lên ngực bà, nhưng đội ngũ của bà kịp can thiệp.

Sự việc đặt ra câu hỏi về vấn đề đảm bảo an ninh tổng thống, đồng thời khơi dậy cuộc tranh luận về trải nghiệm tương tự của nhiều phụ nữ khác.

Trước khi trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mexico, bà Sheinbaum đưa vấn đề chấm dứt bạo lực phụ nữ làm trọng tâm trong chiến dịch tranh cử. Nhưng chỉ 1 năm sau khi nhậm chức, bà bị người lạ sàm sỡ ngay nơi công cộng.

Bà Sheinbaum nói rằng hành vi quấy rối như vậy không phải là tội phạm ở cấp liên bang, và không phải bang nào cũng quy định là tội, và bà cho biết sẽ yêu cầu xem xét điều này, để tất cả phụ nữ đều có thể khởi kiện giống như bà.

Người đàn ông có hành vi quấy rối tổng thống đã bị bắt và được xác định là Uriel Rivera Martínez, 33 tuổi.

Bà Sheinbaum cho biết khi tiếp cận bà, anh ta “hoàn toàn say xỉn” và trong ngày hôm đó đã quấy rối những phụ nữ khác.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, bà Sheinbaum đang đi bộ trong thời gian giữa các cuộc họp. Một phát ngôn viên xác nhận bà không có đội vệ sĩ và chỉ đi cùng một trợ lý.

Trong cuộc họp báo ngày 5/11, bà Sheinbaum cho biết vụ việc sẽ không khiến bà tăng cường biện pháp an ninh hay thay đổi thói quen tiếp xúc trực tiếp với người dân - điều bà luôn đề cao, kể cả sau trận lũ gần đây ở bang Veracruz.

“Về an ninh, chúng tôi sẽ không thay đổi con người của mình. Chúng ta không thể xa rời nhân dân. Trong lúc này, các trợ lý sẽ tiếp tục hỗ trợ, nhưng chúng ta phải ở gần với người dân. Tách biệt, đi xe kín, chúng ta không có rủi ro nào được xác định rõ ràng để biện minh cho điều đó”, bà nói.