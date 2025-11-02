Mexico: Kỳ nghỉ lễ biến thành ác mộng, 23 người chết thảm khi lửa nhấn chìm siêu thị

TPO - Kỳ nghỉ lễ cuối tuần này đã trở thành thảm kịch đối với nhiều gia đình ở vùng tây bắc Mexico, khi đám cháy kinh hoàng nhấn chìm siêu thị giảm giá ở trung tâm thành phố Hermosillo, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Hiện trường vụ cháy

Mexico đang trong dịp kỷ niệm ngày của những linh hồn, với các hoạt động lễ hội đầy màu sắc để tưởng nhớ những người thân yêu đã khuất.

Vụ cháy xảy ra tại siêu thị ở trung tâm thành phố Hermosillo, thủ phủ bang Sonora, Thống đốc bang Sonora Alfonso Durazo cho biết trong video đăng tải trên mạng xã hội.

Ông Gustavo Salas Chávez - Tổng chưởng lý bang Sonora, cho biết điều tra sơ bộ xác định nguyên nhân khiến các nạn nhân tử vong là do hít phải khí độc.

"Hiện tại, chúng tôi không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy vụ cháy là hành động cố ý", ông Chávez nói và lưu ý rằng chính quyền chưa loại trừ bất kỳ hướng điều tra nào.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đám cháy lớn bao trùm siêu thị Waldo's, một người đàn ông bị bỏng ngã gục xuống đường nhựa cách lối vào cửa hàng vài mét.

"Tôi đã ra lệnh tiến hành điều tra kỹ lưỡng và minh bạch để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn", ông Alfonso Durazo - Thống đốc bang Sonora, nêu rõ. Ông cũng cho biết trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả trẻ em.

"Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình và người thân của những người đã mất", Tổng thống Claudia Sheinbaum viết trong bài đăng trên mạng xã hội X. Bà đã chỉ đạo các đội hỗ trợ giúp đỡ gia đình nạn nhân và người bị thương.

Hội Chữ thập đỏ Sonora cho biết 40 nhân viên và 10 xe cứu thương đã tham gia cứu hộ.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa rõ ràng, nhưng một số phương tiện truyền thông đưa tin do sự cố điện.

Các quan chức thành phố cho biết siêu thị – thuộc chuỗi siêu thị giảm giá nổi tiếng Waldo's, không phải là mục tiêu tấn công khủng bố.