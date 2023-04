Nữ Tổng giám đốc Thủy Phát Land bị khởi tố thêm tội liên quan ma túy

TPO - Ngoài bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Trần Thị Thủy – Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Thủy Phát Land còn bị khởi tố về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Chiều 21/4, đại diện lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, công an đã bắt giữ được bị can Trần Thị Thủy (35 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Thủy Phát Land (Công ty Thủy Phát Land), địa chỉ ở khu phố 6, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Bà Thủy bị bắt khi đang trốn tại TPHCM.

Trước đó, bà Thủy bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng bỏ trốn buộc công an phải phát lệnh truy nã. Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho hay, Trần Thị Thủy ngoài bị khởi tố tội danh trên còn bị Công an TP Thuận An khởi tố về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, bà Trần Thị Thuỷ bị nhiều người dân tố cáo nhận đặt cọc chuyển nhượng đất ở tỉnh Bình Phước nhưng không thực hiện như cam kết mà bỏ trốn rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Tháng 1/2021, mặc dù không được chủ sở hữu của thửa đất ủy quyền hoặc cho phép bà Trần Thị Thủy và Công ty Thủy Phát Land được quyền môi giới, chuyển nhượng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhưng Trần Thị Thủy vẫn đại diện Công ty Thủy Phát Land ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T. với giá 530 triệu đồng và Thủy đã nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng từ bà T.

Khi đến hạn hợp đồng, bà Trần Thị Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian ký công chứng, bàn giao đất cho bà T. Sau đó, bà Trần Thị Thủy thừa nhận do không thanh toán tiền nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác và cam kết trả lại cho bà T. số tiền 330 triệu đồng, kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Thủy chỉ trả cho bà T. 50 triệu đồng sau đó cắt liên lạc với bà này.

​Sau đó, bà Trần Thị Thủy tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty Thủy Phát Land để ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Song Phương tọa lạc tại xã Quang Minh (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cho bà H. với tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 1,31 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Thủy nhận đặt cọc của bà H. số tiền 615 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đến ngày ký công chứng chuyển nhượng, bà Thủy viện nhiều lý do và dùng thủ đoạn gian dối để trì hoãn việc ký công chứng. Đến tháng 4/2021, bà Thủy cho biết, do Công ty Thủy Phát Land không thanh toán tiền mua đất nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng 3 lô đất cho người khác và làm bản cam kết với bà H. sẽ trả lại toàn bộ số tiền 615 triệu đồng kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, bà Thủy không trả lại tiền cho bà H. và đã bỏ trốn.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra đã khởi tố bị can để điều tra nhưng bà Trần Thị Thủy bỏ trốn nên phát lệnh truy nã.

​Ngoài ra, trong thời gian Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra thì bà Trần Thị Thủy bị Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An khởi tố bị can, ra Quyết định truy nã về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.