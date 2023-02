Bắt Giám đốc công ty bất động sản lừa bán thửa đất cho nhiều người

TPO - Cơ quan chức năng đã xác định, Mai Xuân Điểu có hành vi chiếm đoạt của một người thông qua việc nhận tiền để mua 7 thửa đất. Điểu sau đó lại bán 7 thửa đất này cho người khác.

Ngày 4/2, nguồn tin cho biết, Viện KSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Xuân Điểu (SN 1986, trú xã Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Mai Xuân Điểu là Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix. Cùng với lệnh bắt tạm giam, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Mai Xuân Điểu và Văn phòng Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix.

Qua kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Mai Xuân Điểu (Giám đốc Công ty Phoenix) đã tiến hành mua đất của nhiều người rồi làm thủ tục phân lô, tách thửa và bán lại cho người khác.

Tuy nhiên, bằng thủ đoạn hết sức tinh vi, sau khi đã nhận tiền chuyển nhượng các thửa đất thì Điểu không thực hiện theo cam kết mà tiếp tục bán những mảnh đất này cho nhiều người khác nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Cụ thể, Mai Xuân Điểu đã có hành vi chiếm đoạt của một bị hại thông qua việc nhận tiền để mua 7 thửa đất có giá trị 3,9 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Điểu không thực hiện đúng cam kết mà lại tiếp tục chuyển nhượng 7 lô đất này cho người khác.

Ngoài hành vi nêu trên, hiện nay có 17 bị hại đã làm Đơn tố giác Mai Xuân Điểu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” số tiền lên đến hơn 30 tỷ đồng.

Hiện Phòng 3 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm sát việc khám xét nơi ở và trụ sở làm việc của bị can Mai Xuân Điểu.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.