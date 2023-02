Giám đốc và phó giám đốc Ban quản lý dự án bị bắt vì nhận hối lộ

TPO - Công an Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn về hành vi nhận hối lộ.

Chiều 2/2, một lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) xác nhận thông tin Giám đốc và Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện này bị công an khởi tố, bắt tạm giam.

Theo đó, 2 người bị khởi tố, bắt tạm giam là ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc và Lê Quang Sáng - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn. Cả 2 bị khởi tố, bắt giam về tội nhận hối lộ.

“Đơn vị đã nhận được thông báo từ Viện Kiểm sát về việc phê chuẩn các quyết định khởi tố. Thông tin chi tiết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục làm rõ. Hiện, đơn vị cũng đang tiếp tục làm các quy trình về cán bộ”, một lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn chia sẻ về thông tin trên.

Trước đó vào ngày 24/11/2022, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Tài (SN 1987, trú tại khối Hòa Tây, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An) - cán bộ hợp đồng tại Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện Tương Dương, để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Tài đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.