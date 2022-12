Bắt Giám đốc Công ty bất động sản lừa đảo bán suất tái định cư

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, thực hiện bắt giam bị can Trần Như Ý (33 tuổi, ngụ ấp 6, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ông N.T.N (ngụ phường 1, TP. Cà Mau) có đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau việc Trần Như Ý đưa thông tin gian dối để lừa đảo mình. Tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan CSĐT tiến hành điều tra xác minh và bắt giam Ý. Theo điều tra ban đầu, Trần Như Ý là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Italia (khóm 5, phường 1, TP. Cà Mau). Ngành nghề của công ty này là kinh doanh bất động sản, dịch vụ làm giấy tờ đất, môi giới bất động sản... Lợi dụng ngành nghề kinh doanh của công ty, Ý đưa thông tin gian dối cho ông N là mình có suất mua tái định cư, xóa nợ tiền sử dụng đất ở đô thị, nâng thổ cư, bơm nền. Biết ông N. có nhu cầu, mặc dù không có suất tái định cư, đất trong khu quy hoạch không nâng được thổ cư nhưng Ý yêu cầu ông N. đưa tiền, tài sản làm chi phí. Thông qua hình thức nhận bơm nền, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và mua nền tái định cư, Ý đề nghị ông N đưa tiền cho mình, nhưng anh ta không thực hiện và chiếm đoạt của ông N số tiền hơn 2 tỷ đồng. Được biết, Trần Như Ý nguyên là cán bộ công an của Trại giam Cái Tàu, đã bị kỷ luật ra khỏi ngành. Tân Lộc