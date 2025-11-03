Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ sinh lớp 12 ở Nghệ An mất tích bí ẩn nhiều ngày, truy vết camera có thêm tình tiết lạ

LINH LÊ

HHTO - Một nữ sinh lớp 12 ở Nghệ An mất tích bí ẩn sau khi đi siêu thị chơi. Gia đình đang phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm.

Ngày 1/11, chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1982, trú phường Vinh Lộc, Nghệ An) đã đến Công an phường Vinh Lộc trình báo việc con gái mình là N.T.N.M. (12 tuổi, đang là học sinh lớp 12) mất tích bí ẩn.

Theo gia đình, khoảng 19h30' ngày 31/10, sau khi đi học về, nữ sinh M. đến siêu thị Big C Vinh chơi. Tuy nhiên, sau đó, nữ sinh M. không trở về nhà. Gia đình chị H. đã cố gắng liên hệ và tìm kiếm con nhưng không có kết quả.

Qua trích xuất camera, gia đình phát hiện M. đã lên xe khách ra Hà Nội. Sau đó, nữ sinh này lại đi từ Hà Nội về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Khoảng 14h ngày 2/11, M. tiếp tục lên xe để về bến xe Hà Tĩnh.

base64-17621663338641328663435.jpg
Nữ sinh M. mất tích một cách bí ẩn. (Ảnh: Gia đình cung cấp cho báo chí)

Đáng chú ý, có một người đàn ông lạ được cho là đã mua vé xe giúp nữ sinh M. Thời điểm này, M. có tâm lý hoảng loạn. Gia đình lo sợ M. bị khống chế, đưa đi xa nên đang rất lo lắng. Tuy nhiên, theo người thân thì qua làm việc, người đàn ông nói chỉ thấy M. đi một mình nên mua giúp vé, khẳng định không quen biết M.

Theo gia đình, trước khi sự việc xảy ra, nữ sinh M. không có biểu hiện bất thường, không mâu thuẫn với gia đình.

Ngày 3/11, Công an phường Vinh Lộc cho biết đã phát đi thông báo tìm nữ sinh Nguyễn Thị N.M. Hiện đơn vị này và gia đình đang tiếp tục phối hợp truy tìm tung tích nữ sinh M.

cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Nghệ An #mất tích nữ sinh #tìm kiếm trẻ em #camera giám sát #bí ẩn mất tích #điều tra vụ việc #nữ sinh lớp 12

