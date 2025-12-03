Nữ diễn viên kiêm DJ bị bắt

TPO - Nana Rybena (Rybena Intachai) - nữ diễn viên kiêm DJ nổi tiếng ở Thái Lan bị bắt giữ vào ngày 3/12 tại nhà riêng. Cô bị bắt vì tội lừa đảo, gây ảnh hưởng đến 17 nạn nhân, với số tiền thiệt hại lên tới hơn 190 triệu baht (khoảng 150 tỷ đồng).

Theo The Nation, Nana Rybena (Rybena Intachai) - nữ diễn viên kiêm DJ nổi tiếng ở Thái Lan bị các sĩ quan thuộc Cục Phòng chống Tội phạm Kinh tế (ECSD) bắt giữ vào sáng 3/12 tại nhà riêng ở trung tâm Bangkok. Nữ diễn viên bị bắt vì tội lừa đảo liên quan đến một chương trình cho vay ảnh hưởng đến 17 nạn nhân, với số tiền thiệt hại lên tới hơn 190 triệu baht (khoảng 150 tỷ đồng).

Cô đối mặt với các cáo buộc gian lận và vi phạm Nghị định Khẩn cấp về cho vay tiền, cụ thể là liên quan đến một chương trình cho vay lừa đảo. Cô bị bắt sau khi cảnh sát điều tra về những khiếu nại từ các nạn nhân khi tham gia các chương trình của Rybena.

Nana Rybena (Rybena Intachai) - nữ diễn viên kiêm DJ nổi tiếng ở Thái Lan bị bắt giữ vào sáng 3/12. Ảnh: Khaosod English.

Luật sư Saiyud Pengbunchu của Rybena cho biết vào ngày 1/12, ông đã yêu cầu Rybena tự nguyện đầu thú tại Cục Điều tra Trung ương (CIB) để chứng minh sự sẵn sàng tham gia vào quá trình tố tụng và giải quyết mọi hiểu lầm. Tuy nhiên, cảnh sát đã trì hoãn việc tiếp nhận đầu thú của cô, và vào ngày hôm sau, họ đã ban hành lệnh bắt giữ. Rybena đã bị bắt giữ vào sáng 3/12.

Việc bắt giữ diễn ra sau quá trình điều tra chi tiết của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế (ECSD), cho thấy Rybena đã dùng thủ đoạn lừa đảo để kêu gọi nhiều người đầu tư vào các dự án kinh doanh. Các hình thức kêu gọi đầu tư bao gồm cho vay cá nhân với lãi suất 4-7% mỗi tháng, giao dịch chứng khoán với những nhân vật có tiếng trong giới đầu tư, góp vốn vào mô hình sân bóng rổ, chuỗi nhà hàng ở nước ngoài và các quỹ kinh doanh của gia đình.

Việc bắt giữ diễn ra sau quá trình điều tra chi tiết của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế (ECSD). Ảnh: Khaosod English.

Rybena tận dụng danh tiếng của mình cùng sự tin tưởng từ bạn bè và phụ huynh trong mạng lưới quen biết để thuyết phục họ rót vốn. Ở giai đoạn đầu, một số người còn nhận được tiền lãi như cam kết, nhưng đến tháng 2/2025, các khoản chi trả hoàn toàn ngừng lại. Cô viện lý do tài khoản bị chính phủ phong tỏa nên không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Khi bị chất vấn, Rybena đã ký nhiều tấm séc để hoàn trả tiền đầu tư và lãi, nhưng toàn bộ đều bị ngân hàng từ chối vì tài khoản không đủ tiền. Tổng thiệt hại từ vụ việc được ước tính hơn 190 triệu baht.

Trước đó, Nana Rybena công khai thừa nhận vỡ nợ.

Quá trình điều tra cũng cho thấy Rybena làm giả sao kê chuyển khoản ngân hàng và tài liệu chuyển nhượng cổ phần liên quan đến tiệm làm tóc của cô. Số tiền huy động được từ nhà đầu tư được dùng để trả cho những nhà đầu tư trước, vận hành theo mô hình Ponzi điển hình. Hành vi này vi phạm Sắc lệnh Khẩn cấp về cho vay tiền, cụ thể là hành vi cho vay gian dối đối với công chúng.

Rybena phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cho rằng mình không có ý định lừa đảo. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và cảnh sát đang tiến hành các bước nghiệp vụ tiếp theo.

Trước đó, trên mạng xã hội đã rộ lên tin đồn một người nổi tiếng, chỉ được biết đến với tên viết tắt là "N.", đã vỡ nợ với số tiền lên tới 400 triệu baht. Mặc dù danh tính của "N." chưa được chính thức xác nhận, nhiều suy đoán của công chúng tập trung vào Nana Rybena - một người dẫn chương trình truyền hình, DJ, diễn viên và tay đua xe, người sau này đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, bao gồm tiệm cắt tóc, dòng quần áo trẻ em, và tổ chức hòa nhạc và sự kiện.

Sau đó, Nana Rybena đã công khai thừa nhận rằng cô chính là người nổi tiếng có tên "N." được nhắc đến trong tin đồn, đồng thời cho biết thêm rằng cô không thể nói nhiều vào thời điểm này và mong muốn được tiếp tục làm việc.