Nội quy FC phong cách “cung đấu” của Trúc Nhân nhận nhiều luồng tranh luận

HHTO - Trúc Nhân gây xôn xao mạng xã hội với bài đăng "khai trương" nhà mới dành cho FC, các "đầu tàu" có cùng động thái.

Có ý kiến cho rằng Trúc Nhân có thể sử dụng các từ ngữ xu hướng gây cười, song trong bối cảnh buổi đầu “xây nhà mới” cho FC, cách thể hiện được cho là nên chừng mực và rõ ràng hơn.

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, fanpage vẫn liên tục cập nhật hoạt động mới. Đến chiều cùng ngày, Trúc Nhân đăng thông báo giải thích về việc lập fanpage, cho biết ban đầu anh dự định tạo một nhóm kín để giao lưu cùng người hâm mộ.

Vài tiếng sau, nam ca sĩ tiếp tục phản hồi trước những ý kiến xoay quanh việc lập “Cung”, đồng thời cho biết sẽ giữ nguyên hiện trạng fanpage, sử dụng như một không gian chia sẻ nội dung giải trí dành cho những khán giả yêu thích phong cách của mình.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng với những tranh luận xoay quanh bài viết ra mắt "nhà mới" của FC ca sĩ Trúc Nhân. Sự việc khởi nguồn khi trưa 29/12, Trúc Nhân chính thức cho hoạt động một fanpage mang tên Nhàn Phi Cung dành cho fan, do anh và ê-kíp trực tiếp quản lý. Đáng nói, bài đăng "khai trương" với lời ngỏ chào đón fan về "chung một mái nhà" lại nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Trong bài viết, Trúc Nhân sử dụng giọng văn và danh xưng có phần phóng khoáng: Xưng "ta" - gọi fan là "khanh". Nam ca sĩ đưa ra 8 gạch đầu dòng quy định để người hâm mộ nắm rõ khi hoạt động trong cộng đồng. Theo đó, về quy trình đăng bài, các nội dung do quản trị viên thông tin đến fan đều dưới quyền và sự cho phép của Trúc Nhân.

Trúc Nhân mở "cung" dành cho FC Monkey theo cách riêng: Đậm chất phim "cung đấu".

Giọng ca Sáng Mắt Chưa thẳng thắn đặt tinh thần đoàn kết trong cộng đồng fan lên trên hết, không muốn fan xảy ra tình trạng chia rẽ, tranh cãi. Anh cũng ưu tiên vấn đề an toàn cho fan, cho biết sẽ không tiết lộ thông tin các buổi biểu diễn tổ chức ở xa, di chuyển tốn kém, đường đi nguy hiểm, thời gian muộn. Trúc Nhân kêu gọi fan "say NO" với các hình thức bình chọn tốn phí.

Tổng quan, những nội dung trên được netizen cho là phù hợp, mang tính chất xây dựng một môi trường vui vẻ, hòa thuận. Các điều "cấm" Trúc Nhân đưa ra mang tính tích cực, tạo điều kiện cho người hâm mộ. Cùng với đó, một số fan cho rằng cách hành văn có phần xéo sắc, hài hước bởi đây vốn là phong cách trước nay của Trúc Nhân.

Dẫu vậy, một bộ phận netizen phản ứng mạnh trước lối diễn đạt này, nhận thấy nam ca sĩ thiếu tôn trọng fan và các nội dung trên mang tính áp đặt, ra lệnh, không có tương tác hai chiều.

Có ý kiến cho rằng Trúc Nhân có thể sử dụng các từ ngữ xu hướng gây cười nhưng trong hoàn cảnh buổi đầu "xây nhà mới" cho FC cần thể hiện thái độ nghiêm túc, trang trọng hơn.

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, fanpage Nhàn Phi Cung vẫn liên tục cập nhật hoạt động mới. Đến tối cùng ngày, nam ca sĩ có bài phản hồi về những "lời ra tiếng vào" kể từ lúc lập "Cung", cho biết vẫn sẽ giữ nguyên hiện trạng fanpage, dùng để phục vụ văn nghệ cho những ai "chịu giỡn".

Cùng với động thái Trúc Nhân đưa fanpage riêng vào hoạt động, đội ngũ quản trị viên FC do fan trực tiếp quản lý trước đó lần lượt thông báo dừng hoạt động. Ngoài ra, nhiều tài khoản mạng Threads còn tạo làn sóng "thoát fan" vì FC bị ê-kíp và nghệ sĩ "lơ" khi tham gia các sự kiện gần đây.