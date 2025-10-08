Nội dung phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát thông cáo báo chí về phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII.

Theo thông cáo, sáng 8/10, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 khoá XIII họp phiên bế mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Bộ Chính trị, điều hành hội nghị.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13. Ảnh: Nhật Minh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị đối với 6 nội dung Trung ương đã thảo luận: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng. Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng. Thời gian, nội dung và Chương trình Đại hội XIV của Đảng. Quy chế làm việc của Đại hội XIV. Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị đối với 3 nội dung Trung ương đã thảo luận: Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm quốc gia 2026 - 2028. Kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Trung ương thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, khôi phục, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố, các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

