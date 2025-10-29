Nối dài ngọn lửa yêu nghề – viết tiếp hành trình gieo chữ

Suốt hơn mười năm qua, lớp 'Luyện viết chữ đẹp' tại trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) không chỉ là nơi sinh viên trau dồi kỹ năng, mà còn là hành trình bền bỉ giữ gìn và truyền lửa yêu nghề qua từng thế hệ. Từ những trang vở nhỏ bé, tình yêu với từng con chữ vẫn được nâng niu, lan tỏa – như sợi chỉ nối dài giữa các thế hệ thầy và trò Sư phạm.

Hơn mười năm "gieo chữ, giữ nghề" ở giảng đường Sư phạm

Cách đây hơn mười năm, từ một sáng kiến của Đoàn Thanh niên trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên), chuyên đề “Luyện viết chữ đẹp” được hình thành và duy trì liên tục đến nay. Đồng hành với chương trình ngay từ những ngày đầu là cô Linh Phượng – cựu sinh viên của trường, đồng thời là người sáng lập Trung tâm Luyện chữ đẹp Linh Phượng Thái Nguyên.

Suốt hơn mười năm qua, cô Linh Phượng vừa là người hướng dẫn, vừa là người truyền cảm hứng cho bao thế hệ sinh viên – những thầy cô tương lai đang chuẩn bị bước vào hành trình gieo chữ, trồng người.

Ban đầu chỉ có vài chục sinh viên tham gia, nay lớp học đã trở thành hoạt động truyền thống, thu hút đông đảo sinh viên các khoa, đặc biệt là Khoa Giáo dục Tiểu học – nơi đào tạo những thầy cô dạy học sinh viết những nét chữ đầu tiên. Với họ, luyện chữ không chỉ là học cách viết đẹp, mà còn là quá trình rèn luyện sự kiên nhẫn, cẩn trọng – những phẩm chất làm nên người thầy mẫu mực.

Chuyên đề “Luyện viết chữ đẹp” do Đoàn Thanh niên trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) phối hợp cùng Trung tâm Luyện chữ đẹp Linh Phượng Thái Nguyên tổ chức là hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng Kỷ niệm 60 năm truyền thống của Nhà trường và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

“Luyện chữ đẹp không chỉ để viết cho đúng, mà để học cách cẩn trọng và yêu nghề hơn,” cô Linh Phượng chia sẻ. “Từ cách viết, các em sẽ hình thành thói quen làm việc chỉn chu – điều rất cần với người đứng lớp”.

Những giờ học cùng cô Linh Phượng luôn để lại ấn tượng đặc biệt. Ở đó, sinh viên không chỉ học cách cầm bút, đặt tay mà còn học cách rèn mình: từ kiên nhẫn, cẩn trọng đến tình yêu với nghề dạy học.

Ngọn lửa nối dài qua thế hệ

Từ học trò của lớp luyện chữ năm nào, cô Hoàng Thị Quyết – giáo viên trường Tiểu học Tân Thành 2 đã trở lại giảng đường cũ để hướng dẫn sinh viên. Những trang chữ tròn trịa, mềm mại của cô không chỉ khiến sinh viên thích thú mà còn trở thành “chuẩn mực” được các thế hệ Sư phạm học tập.

Không chỉ riêng cô Quyết, nhiều cựu sinh viên khác cũng quay lại trường để đồng hành cùng lớp luyện chữ, như một cách tiếp nối hành trình từng được truyền cảm hứng.

Cô Hoàng Thị Quyết chia sẻ: “Khi đi dạy, tôi càng thấy rõ giá trị của nét chữ đẹp. Nó không chỉ giúp học sinh học tốt hơn mà còn thể hiện sự tôn trọng nghề. Quay lại hướng dẫn sinh viên, tôi thấy mình như được sống lại những ngày đầu tập viết, được tiếp tục truyền ngọn lửa mà cô Phượng đã thắp lên”.

Trong mỗi khóa học, những bài viết đẹp của sinh viên lại được cô Linh Phượng và nhà trường chọn lọc, trưng bày trong phòng luyện chữ như những tác phẩm nghệ thuật.

Những thế hệ giáo viên - sinh viên Sư phạm cùng nhau gìn giữ và truyền lửa yêu nghề.

Từ cách cầm bút, chỉnh tư thế, đến việc giữ dòng viết thẳng hàng, tất cả đều là những bài học không lời về thái độ sống và tinh thần trách nhiệm của người thầy.

Từ cô giáo Linh Phượng đến những người thầy trẻ hôm nay, hành trình giữ và tiếp lửa chữ đẹp vẫn đang được viết tiếp bằng tình yêu nghề và tâm huyết của những người đứng trên bục giảng.