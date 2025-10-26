Niềm tự hào mang tinh thần Ams lan tỏa từ chiến thắng của Quán quân Olympia 25

TPO - "Chiến thắng của Bảo Khánh sẽ lan tỏa thông điệp về khát vọng học tập và chinh phục tri thức đến từng học sinh", bà Trần Thùy Dương - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nói.

Tự hào lan tỏa niềm vui chiến thắng

Theo dõi và cổ vũ cho Bảo Khánh từ điểm cầu Hoàng Thành Thăng Long, em Lê Bảo Châu Anh - lớp 10 Sinh 2, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chia sẻ trong niềm hân hoan khi chứng kiến đàn anh của mình giành vòng nguyệt quế. “Theo dõi chương trình từ đầu đến cuối, em thấy anh Bảo Khánh thật sự xuất sắc. Ngay từ phần thi Khởi động, anh đã trả lời rất nhanh và chính xác, có những vòng đạt điểm tuyệt đối.

Cả khối chuyên của chúng em đều vô cùng phấn khích và tự hào khi anh mang chiến thắng về cho trường Ams. Thành tích của anh không chỉ khiến chúng em khâm phục, mà còn truyền cảm hứng để mỗi học sinh nỗ lực hơn, học hỏi nhiều hơn và quyết đoán hơn trong hành trình chinh phục tri thức”.

Không khí cổ vũ Bảo Khánh tại điểm cầu truyền hình Hoàng Thành Thăng Long.

Em Lê Bảo Châu Anh - lớp 10 Sinh 2, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chia sẻ trong niềm hân hoan khó giấu khi chứng kiến đàn anh của mình giành vòng nguyệt quế.

Giọng nói trong trẻo của Châu Anh khẽ run vì xúc động, ánh mắt rạng rỡ nói lên niềm tin mãnh liệt rằng chiến thắng của Bảo Khánh sẽ thắp lên ngọn lửa học tập trong toàn trường với tinh thần “Ams” luôn gắn liền với ý chí vươn tới đỉnh cao tri thức.

Với em Trịnh Phúc Hưng - lớp 10 Sinh 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đây không chỉ là một chiến thắng của cá nhân anh Bảo Khánh, mà còn là niềm tự hào chung của toàn trường, đặc biệt là khối chuyên Sinh.

Hưng chia sẻ, từ phần thi Khởi động cho đến Tăng tốc, Bảo Khánh đã thể hiện phong độ vượt trội, bản lĩnh và sự tự tin đáng ngưỡng mộ. “Khi xem anh Khánh thi, em thật sự rất hào hứng. Cả khối chuyên Sinh chúng em đều phấn khởi và tự hào vì có một đàn anh xuất sắc như vậy. Anh Khánh là niềm tự hào của toàn khối”, Hưng nói.

Không chỉ dừng lại ở niềm vui, chiến thắng của đàn anh còn thổi bùng trong Hưng một nguồn động lực mới. Cậu học sinh lớp 10 cho biết mình vốn rất yêu thích những cuộc thi tri thức như Olympia, và hành trình nỗ lực của Bảo Khánh chính là hình mẫu để cậu noi theo.

“Anh Khánh đã truyền cho em rất nhiều cảm hứng. Em sẽ cố gắng hết mình để trở thành "chủ nhân thứ hai" mang vòng nguyệt quế về cho trường Ams”, Hưng chia sẻ.

Em Trịnh Phúc Hưng - lớp 10 Sinh 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ, đây không chỉ là chiến thắng của cá nhân anh Bảo Khánh, mà còn là niềm tự hào chung của toàn trường, đặc biệt là khối chuyên Sinh.

Minh chứng cho "bản lĩnh Amser"

Bà Trần Thùy Dương - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ, hơn 3.000 học sinh, 6.000 phụ huynh cùng hàng ngàn cựu học sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trên khắp cả nước đều đang dõi theo chiến thắng này với niềm xúc động và tự hào. Đây là món quà vô giá nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm thành lập trường, là dấu ấn đáng nhớ trong hành trình nỗ lực không ngừng của tập thể thầy trò nhà trường.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, bản lĩnh của học sinh Ams như Bảo Khánh không chỉ được hình thành trong những giờ học trên lớp, mà còn được tôi luyện qua các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ và những chương trình cộng đồng. Ở đó, các em học được tinh thần làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo, trách nhiệm với bản thân và tập thể. Dù ở bất kỳ vị trí nào, học sinh Ams vẫn luôn giữ được bản sắc riêng: Tự tin, cầu tiến và không ngừng sáng tạo.

Thầy cô, phụ huynh, học sinh hò reo cổ vũ cho Bảo Khánh.

Niềm tự hào mang "tinh thần Ams" lan tỏa từ chiến thắng của Quán quân Olympia 25.

"Chúng tôi tin rằng, chiến thắng của Bảo Khánh sẽ lan tỏa thông điệp về khát vọng học tập và chinh phục tri thức đến từng học sinh. Thành công hôm nay không chỉ là vinh quang cá nhân mà còn là niềm tự hào chung, khẳng định rằng mỗi nỗ lực đều xứng đáng và mỗi giấc mơ nếu được nuôi dưỡng bền bỉ đều có thể trở thành hiện thực", bà Trần Thùy Dương nói.