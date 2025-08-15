Những vị trí 'vàng' xem diễu binh, diễu hành A80

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra theo lịch trình sau: sơ duyệt vào 20h00 ngày 27/8, tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8, và lễ chính thức vào 6h30 ngày 2/9. Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình được dành cho các đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi đoàn diễu hành tại các tuyến phố mà đoàn đi qua.