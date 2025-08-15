Những vị trí 'vàng' xem diễu binh, diễu hành A80

SVO - Sau khi diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, các khối lực lượng sẽ tỏa ra khắp các tuyến phố Thủ đô, mang không khí hào hùng đến gần hơn với người dân. Để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ấn tượng này, hãy tham khảo ngay những 'tọa độ vàng' dưới đây – nơi bạn có thể trực tiếp chiêm ngưỡng trọn vẹn và rõ nét nhất các lực lượng diễu binh, diễu hành A80.
Ngã tư Hùng Vương - Lê Hồng Phong là một trong những vị trí lý tưởng để người dân theo dõi trực tiếp đoàn diễu binh, diễu hành. Đây là điểm nối liền với Quảng trường Ba Đình và là lối ra của các khối nên người dân có thể quan sát được gần như toàn bộ đội hình.
Nút giao Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, nằm cách ngã tư Hùng Vương - Trần Phú khoảng 80m, cũng là một địa điểm lý tưởng để theo dõi đoàn diễu hành. Điểm đặc biệt của vị trí này là các khối diễu hành sẽ tách làm hai lộ trình: một hướng đi về Sân vận động Quần Ngựa (qua Kim Mã, Liễu Giai), và hướng còn lại đi về Quảng trường Cách mạng tháng Tám (qua Tràng Thi, Tràng Tiền).
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra theo lịch trình sau: sơ duyệt vào 20h00 ngày 27/8, tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8, và lễ chính thức vào 6h30 ngày 2/9. Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình được dành cho các đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi đoàn diễu hành tại các tuyến phố mà đoàn đi qua.