Bạn trẻ dậy từ 4 giờ sáng lên Ba Vì để gặp Thượng uý Lê Hoàng Hiệp

SVO - Sáng 7/8, hàng trăm người dân đã có mặt tại thao trường ở Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Ba Vì, Hà Nội) để theo dõi và cổ vũ buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành. Thượng úy Lê Hoàng Hiệp một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhiều người vây quay quanh xe chở đồng chí Hiệp để chụp ảnh, gửi quà.

﻿ ﻿ Sáng nay, tại thao trường A80 khu vực Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, hàng trăm người dân và du khách đổ về theo dõi buổi hợp luyện của các khối diễu binh, diễu hành. Sự kiện quy tụ nhiều lực lượng tinh nhuệ của quân đội như khối Sĩ quan Hải quân, Sĩ quan Biên phòng, Cảnh sát biển, Chiến sĩ Phòng hoá, Chiến sĩ Đặc công, lực lượng Tác chiến không gian mạng, Chiến sĩ Tác chiến điện tử... (Ảnh: Hoàng Vũ)

Giữa rừng quân phục và những bước chân đều tăm tắp, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, người được các bạn trẻ gọi thân mật là "nam thần quân đội" tiếp tục là tâm điểm chú ý khi nhiều người vây quanh khối Tác chiến điện tử để gặp gỡ, chụp ảnh.

Kể từ sau clip bước xuống từ xe quân sự gây bão mạng xã hội trong dịp Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/2025), sức hút của anh dường như chưa bao giờ hạ nhiệt. Thậm chí, Thượng úy Hiệp đã có một lượng người hâm mộ đông đảo, thể hiện qua hàng loạt fanclub và fanpage được lập ra để cập nhật thông tin về anh. (Ảnh: Lê Vượng)

﻿ ﻿ Tại buổi hợp luyện sáng nay, rất nhiều người đã tập trung tại khu vực của khối chiến sĩ tác chiến điện tử với hy vọng được gặp gỡ và chụp ảnh cùng thần tượng. Đáp lại sự cuồng nhiệt của đám đông, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp vẫn giữ vững tác phong chuyên nghiệp. Anh luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, tập trung cao độ vào nhiệm vụ huấn luyện, bất chấp nhiều lời gọi tên và những cánh tay vẫy chào từ xa. (Ảnh: Hoàng Vũ)

Thượng úy Hiệp rất ít khi xuất hiện tại khu vực tập kết ngoài giờ làm nhiệm vụ. Người dân chỉ có thể thấy anh khi các khối bắt đầu vào đội hình hợp luyện. Ngay sau khi buổi tập kết thúc, anh nhanh chóng di chuyển về xe để trở về đơn vị. (Ảnh: Lê Vượng)

Chia sẻ với chúng PV, bạn V.T.H (22 tuổi, Hà Nội) không giấu được sự phấn khích: "Đêm qua khoảng 2 giờ sáng, mình thấy các trang mạng xã hội đăng tin hôm nay có buổi hợp luyện. Mình đã quyết định dậy từ 4 giờ sáng để đi từ trung tâm Hà Nội lên đây. Mục tiêu của mình là được gặp hai 'idol' là anh Hiệp và anh Trung An, khối trưởng khối tác chiến điện tử. Cả hai anh đều rất nổi trên TikTok với thần thái không khác gì diễn viên. Hôm nay được tận mắt thấy cả hai anh ngoài đời thực sự rất vui, chỉ tiếc là chưa có tấm ảnh chung nào."