Những trường đại học nào kéo dài thời gian xét tuyển bổ sung?

TPO - Một số trường đại học thông báo, trường vẫn nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến cuối tháng 9, thậm chí kéo dài đến tháng 10/2025.

Trường Đại học Y tế công cộng cũng vừa thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2025 cho 2 ngành đào tạo là Y tế công cộng và Dinh dưỡng, thời gian nhận hồ sơ đến 17h ngày 3/10.

Theo đó, ngành Y tế công cộng lấy 30 chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 20,5, theo phương thức xét học bạ là 22,34. Các tổ hợp xét tuyển gồm: B00, B03, В08, C02, D01, D13.

Ngành Dinh dưỡng lấy 20 chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 22,1, theo phương thức xét học bạ là 23,74. Các tổ hợp xét tuyển gồm: B00, B03, B08, C02, D01, D07.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông báo tuyển sinh bổ sung 222 chỉ tiêu cho 6 ngành đào tạo: Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng.

Trong đó, ngành Y học dự phòng tuyển bổ sung nhiều nhất với 80 chỉ tiêu, ngành Hộ sinh 65 chỉ tiêu, các ngành còn lại dao động từ 5-40 chỉ tiêu.

Ngưỡng điểm sàn nhận hồ sơ theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là 17 điểm, theo tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh). Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 11/9 đến 17h ngày 29/9. Thời gian nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến: từ ngày 22/9 đến 17h ngày 30/9.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ lưu ý chỉ xét tuyển thí sinh tham gia kỳ thi THPT năm 2025 (không sử dụng kết quả bảo lưu). Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, trường sẽ ưu tiên chọn môn Toán xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu trong các tổ hợp xét tuyển. Điểm xét tuyển tính theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân. Thí sinh có điểm xét tuyển quy đổi từ bằng điểm cao hơn điểm trúng tuyển thì đủ điều kiện trúng tuyển.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá cũng thông báo tuyển sinh bổ sung đại học chính quy năm 2025 với 16 ngành học, tổng số 225 chỉ tiêu. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 8/9 đến trước ngày 15/10.

Trường xét tuyển theo 4 phương thức: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ); Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 hoặc 2024; Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các đại học, trường đại học tổ chức năm 2025.

Trường tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu đối với các ngành có Tổ hợp xét môn Năng khiếu; hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu tại trường đại học khác có cùng nội dung thi.

Tổ hợp xét tuyển các ngành có môn thi năng khiếu phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đối với tổ hợp có 2 môn năng khiếu: Điểm môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên * 1/3 ≥ 1/3 * ngưỡng đảm bảo chất lượng.

- Đối với tổ hợp có 1 môn năng khiếu: Tổng điểm 2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển + ưu tiên * 2/3 = 2/3 * ngưỡng đảm bảo chất lượng.

Trước đó, trường Đại học An Giang thông báo việc nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học đợt 2 hình thức đào tạo chính quy năm.

Theo đó, các phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2025; Xét tuyển dựa trên Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Ngành Công nghệ Sinh học tuyển bổ sung 65 chỉ tiêu; ngành Tài chính – Ngân hàng 10 chỉ tiêu; ngành Kỹ thuật phần mềm 30 chỉ tiêu; ngành Sư phạm Địa lý dự kiến tuyển bổ sung 3 chỉ tiêu, ngành Sư phạm Sinh học dự kiến tuyển bổ sung 3 chỉ tiêu... Thời gian nộp hồ sơ đến 17h ngày 23.9.2025.