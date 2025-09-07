Nhiều trường Y phía Bắc tuyển bổ sung hàng trăm sinh viên

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tuyển bổ sung 210 sinh viên các ngành Y khoa (tuyển thêm 80), Răng Hàm Mặt (10), Dược học (40), Điều dưỡng (60), Kỹ thuật xét nghiệm y học (20).

Phương thức xét tuyển là dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ. Thời gian nhận hồ sơ từ 8/9 đến trước 17h ngày 14/9.

Ngưỡng nhận hồ sơ của trường cụ thể:

Nếu xét theo học bạ, thí sinh đăng ký ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm mặt cần có học lực lớp 12 loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8, kèm một trong các chứng chỉ IELTS 5.5, TOEFL iBT 65, DEFL B1 trở lên.

Đối với ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Điều dưỡng, điều kiện là kết quả lớp 12 loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5. Riêng ngành Điều dưỡng xét thí sinh tốt nghiệp THPT trong ba năm qua, các ngành còn lại chỉ xét thí sinh tốt nghiệp năm nay nếu xét bằng học bạ.

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cũng thông báo tuyển thêm 33 chỉ tiêu ngành Y khoa bằng các tổ hợp B00 (Toán, Sinh, Hóa), D08 (Toán, Sinh, Ngoại ngữ), A02 (Toán, Sinh, Lý), X14 (Toán, Sinh, Tin), B03 (Toán, Sinh, Văn). Mức nhận hồ sơ là từ 24,25 điểm.

Thí sinh nộp trước 17h ngày 10/9.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển bổ sung 130 sinh viên cho ba ngành là Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 17-19,5:

Thí sinh nộp hồ sơ tới Phòng Quản lý đào tạo của trường đến 17h ngày 18/9.

Trước đó, Đại học Y Hà Nội công bố tuyển bổ sung 80 sinh viên ngành Công tác xã hội. Đây là ngành mới tuyển năm nay và cũng là lần đầu trường này phải tuyển bổ sung sau hàng chục năm.

Theo Trường đại học Y Hà Nội, đối tượng tuyển sinh bổ sung là thí sinh trong cả nước, đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

Phương thức xét tuyển là theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh). Ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển là 17 điểm.

Thí sinh có nguyện vọng vào trường nộp hồ sơ đến 16h ngày 12/9.

Không chỉ nhiều trường y dược xét tuyển bổ sung, nhiều trường cũng xét tuyển bổ sung các ngành hot như: Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Luật kinh tế, Khoa học máy tính thêm các cơ hội trúng tuyển đại học cho thí sinh.

Ngay sau khi công bố điểm chuẩn, các trường đại học phía Bắc như trường Đại học Việt- Nhật, Quản trị và Kinh doanh- Đại học Quốc gia (ĐH Quốc gia Hà Nội),... đã bắt đầu xét tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu.

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh bổ sung gần 320 chỉ tiêu cho các ngành: Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn, Điều khiển thông minh và Tự động hóa, Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản, Công nghệ thực phẩm và sức khỏe, Nông nghiệp thông minh và bền vững, Kỹ thuật Xây dựng, Đổi mới và phát triển toàn cầu.

Trường xét tuyển theo các phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội, Xét tuyển kết quả SAT, Xét hồ sơ năng lực (đánh giá hồ sơ và phỏng vấn).

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung vào các ngành của trường. Trong đó, các ngành Quản trị và An ninh, Quản trị An ninh phi truyền thống, Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe cùng lấy điểm chuẩn xét tuyển bổ sung là 19.

Ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ có điểm chuẩn 19,5, ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài có điểm chuẩn bổ sung là 20,5.

Hay trường Đại học Sư phạm TP.HCM vừa thông báo dự kiến mở đợt xét tuyển bổ sung 7 ngành đào tạo trình độ ĐH hệ chính quy năm 2025. Thời gian nhận hồ sơ đợt bổ sung từ 8 giờ ngày 3/9 đến 17 giờ ngày 16/9.

Các ngành xét tuyển bổ sung gồm: Công nghệ giáo dục xét 20 chỉ tiêu, ngôn ngữ Nga 30 chỉ tiêu, ngôn ngữ Pháp 30 chỉ tiêu, ngôn ngữ Nhật 50 chỉ tiêu, ngôn ngữ Hàn Quốc 50 chỉ tiêu, quốc tế học 20 chỉ tiêu và công nghệ thông tin 30 chỉ tiêu.