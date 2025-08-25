Những người thầy vĩ đại

SVO - Bạn có biết rằng 90% băng giá của thế giới là phủ ở Nam Cực? Số băng giá đó cũng là “đại diện” cho hầu hết lượng nước trên thế giới. Thế nhưng Nam Cực lại là nơi khô nhất hành tinh, với độ ẩm tuyệt đối còn thấp hơn ở sa mạc Gobi.

Nếu bạn thích môn Sinh học, bạn có thể biết điều này về con thiêu thân: sau khi nở, nó phải mất 3 năm mới lớn lên được, rồi con trưởng thành chỉ sống được đúng một ngày. Chỉ trong một ngày đó, nó tìm “bạn đời”, đẻ trứng và “quá đát”. Ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng trong cuộc đời trưởng thành của nó hẳn là rất đặc biệt.

Lần sau, khi bạn quét bụi trong nhà, bạn có thể có hứng thú khi biết rằng hầu hết những phân tử bụi mà bạn đang quét thực ra là những mẩu da chết. Bạn thử nghĩ xem có bao nhiêu mẩu da chết cứ tích tụ dần trong cái gối ưa thích của bạn?

Bạn có biết rằng nàng Mona Lisa không có lông mày?

Hay 80% não của chúng ta là nước?

Còn nếu bạn thích môn ngôn ngữ học, thì bạn có thể biết cách nói “having a lark” có nghĩa là đang vui đùa, trong khi thực ra, từ “lark” có nghĩa là con chim chiền chiện. Và bạn có thể cũng muốn biết rằng một nhóm chim chiền chiện thì gọi là “exaltation” (bầy chim chiền chiện), dù từ “exaltation” còn có nghĩa là “sự tán dương, sự hớn hở”. Một nhóm những con cú thì gọi là “parliament” (trong khi từ này có nghĩa là quốc hội/nghị viện). Một nhóm quạ thì gọi là “murder” (dù từ này có nghĩa là… án mạng). Một nhóm tê giác thì gọi là “crash” (từ này có nghĩa là sự sụp đổ, sự va chạm). Nhưng đây mới là hay nhất: một nhóm kỳ lân thì gọi là “blessing” (từ này có nghĩa là sự hạnh phúc, may mắn).

Và mặc dù những thực tế trên đây rất thú vị, nhưng có lẽ chẳng điều nào trong số đó có thể thay đổi đáng kể cuộc sống của bạn. Những điều chúng ta cần biết để sống hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và có ý nghĩa hơn thường không đến từ những mẩu kiến thức lặt vặt. Mà thường thì chúng đến từ những con người; đặc biệt là những người có ý nghĩa với chúng ta. Hãy để tôi giải thích.

Đối với Ross Perot, những hiểu biết tạo ra điều khác biệt lớn lao trong cuộc sống của ông đã đến từ chính người mẹ của ông. Là một doanh nhân người Mỹ và từng là ứng cử viên Tổng thống, Perot kiếm được hàng tỷ đôla từ ngành công nghệ. Nhưng mẹ ông – người nuôi lớn ông từ trước “thời kỳ máy vi tính” – lại dạy ông cách sống. Bà dạy ông một trong những bài học quan trọng nhất: lòng nhân hậu đối với những người kém may mắn hơn mình.

Perot thường nhớ đến những ngày mà nước Mỹ đang vật lộn trong cuộc Đại Khủng hoảng. Những người vô gia cư thường gõ cửa nhà Perot để xin ít thức ăn. Hồi đó, Perot còn nhỏ, và cậu bé Perot cứ băn khoăn tại sao dường như nhà mình là “mục tiêu duy nhất” trên phố. Đến một ngày, Perot đã biết được lý do. Trên vỉa hè trước cửa nhà, có ai đó đã vẽ một cái dấu trắng, là dấu hiệu cho những người lang thang biết được rằng gia đình này là nơi rất dễ xin. Nhận biết này khiến Perot khó chịu nên cậu đã hỏi mẹ có muốn cậu ra xóa cái dấu đó đi không. Người mẹ bảo hãy cứ để nguyên cái dấu ở đó. Chỉ vậy thôi, và đó là bài học về lòng nhân hậu mà Perot không bao giờ quên.

Một số bài học cần thiết nhất trong cuộc sống của Perot đều không phải từ một cuốn sách hoặc một lớp học. Mà đó là những bài học đến từ những người thân thiết nhất với ông. Một số người có trái tim và tinh thần rất khác biệt. Họ dạy ông về thế giới và về cách tốt nhất để sống trên thế giới này.

Những người thầy vĩ đại nhất của chúng ta thường không phải là những người tình nguyện nhận công việc này. Họ là cha mẹ, bạn bè, người yêu, những người tình cờ gặp, hoặc thậm chí là những đứa trẻ. Rất nhiều sự thông thái được học chính từ những người gần gũi nhất với chúng ta.

Và một thực tế đáng nhớ khác là thế này: bản thân bạn cũng là một người thầy. Bạn dạy những bài học lớn trong từng ngày của cuộc sống. Bạn dạy người khác đơn giản bằng cách bạn sống, bằng cách bạn phản ứng với thế giới, và bằng những quyết định nhỏ mà bạn vẫn đưa ra. Sẽ luôn có người đang dõi theo và đang học từ bạn đấy.