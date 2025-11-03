Những người hùng thầm lặng - Kỳ 1: Mệnh lệnh từ trái tim

TP - Giữa dòng nước chảy xiết, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, có những con người không quản hiểm nguy, lao mình xuống dòng nước lạnh để giành giật sự sống cho người khác. Họ - những chiến sĩ cứu nạn cứu hộ hay người dân bình dị ven sông - chính là những người hùng thầm lặng.

Không kể ngày đêm, mưa nắng, bão lũ, nhận được lệnh tức tốc lên đường, chạy đua cùng thời gian để cứu người bị nạn - đó là những người lính thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An.

Những phút giây sinh tử

Đại úy Bùi Văn Trung chia sẻ về những lần cứu nạn cứu hộ.

22 giờ, nhận tin báo từ quần chúng nhân dân có người nhảy cầu Bến Thủy mất tích trên sông Lam, những chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Công an tỉnh Nghệ An, vội vã khoác áo phao, nổ máy xuồng, lao đi trong đêm tối, giữa mưa gió với một quyết tâm duy nhất: “Còn hi vọng, còn cứu!”. Họ đã quen với cảm giác lạnh buốt khi ngâm mình hàng giờ trong nước, quen với mùi dầu máy, với những bữa ăn vội giữa ca trực. “Cứu người là mệnh lệnh trong tim”, Đại úy Bùi Văn Trung, người có 12 năm gắn bó với nghề, chia sẻ.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An tìm kiếm người nhảy cầu Bến Thủy.

Theo Đại úy Trung, sông Lam hiền hòa là thế nhưng khi mưa lũ tràn về, dòng nước trở nên hung dữ. Có những vụ việc, các anh phải lặn ngụp suốt nhiều giờ dưới dòng nước đục ngầu, tay lần theo từng gốc cây, mảnh lưới để tìm người mất tích. Nước lạnh buốt, dòng chảy mạnh, chỉ cần sơ sẩy là bị cuốn đi. Nhưng chỉ cần còn hy vọng, các anh vẫn sẽ tìm kiếm. “Khó nhất không phải là nguy hiểm, mà là cảm giác bất lực khi chưa tìm được người. Chỉ cần tìm thấy, dù là trong tình trạng nào, cũng là một cách giúp gia đình họ nguôi ngoai”, Đại úy Trung nói, đôi mắt ngấn lệ sau nhiều năm chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt.

Thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH, Công an tỉnh Nghệ An, trong hai cơn bão số 5 và số 10, đơn vị đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 19 vụ; trực tiếp cứu và đưa 75 người dân bị mắc kẹt, bị thương ra khỏi vùng nguy hiểm và đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ cũng hỗ trợ di dời nhiều tài sản của người dân đến nơi an toàn. Bão tan, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã thành lập 7 tổ công tác do 7 lãnh đạo phòng chỉ huy, cùng 70 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại các địa phương bị ngập sâu, phối hợp lực lượng tại chỗ tổ chức ứng cứu, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Đại úy công an nhớ mãi vụ tìm kiếm 5 học sinh đuối nước khi tắm biển Nghi Thiết năm 2023. Hôm ấy, các em được nghỉ học nên rủ nhau đi tắm biển và không may bị đuối nước, mất tích. Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Đại úy Trung cùng đồng đội đã tức tốc lên đường. Do vùng tìm kiếm rộng, sau hơn một ngày không có kết quả, phương án thả lưới kéo được triển khai. “Tối đến sóng lớn, chỉ có một xuồng cao su nhỏ nên một đồng chí bị văng ra khỏi xuồng nhưng may mắn bám được vào dây thừng, thoát chết. Sáng hôm sau, vẫn chưa tìm thấy các em, chúng tôi phải chuyển sang phương án thả lưới kéo. Phải mất gần 2 ngày, chúng tôi mới tìm thấy các em. Lúc đưa thi thể các nạn nhân lên bờ, ai cũng nghẹn lòng”, Đại úy Trung kể.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân bị mắc kẹt trong bão số 10.

Là người lính cứu nạn, cứu hộ trên cạn đã khó, dưới nước càng khó khăn bội phần, nhất là gặp phải thời tiết xấu, cán bộ chiến sĩ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nguy hiểm. Công việc của các anh không chỉ cần lòng dũng cảm mà còn đòi hỏi kỷ luật, kỹ năng và tinh thần thép. Nhiều ngày cao điểm, họ ăn vội gói mì, ngủ tạm trên xuồng, quần áo ướt sũng, da tay nhăn nheo vì ngâm nước lâu. Nhưng chưa bao giờ ai than vãn hay nản chí. Với người lính cứu nạn, cứu hộ, niềm vui lớn nhất không phải là những lời khen, mà là mỗi khi “người được cứu đã an toàn”. “Chúng tôi không coi mình là anh hùng. Chỉ đơn giản là làm tròn nhiệm vụ và giữ trọn lương tâm của người lính”, Đại úy Trung cười hiền.

Lao về phía hiểm nguy

Cơn bão số 5 rồi bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An gây mưa lớn kéo dài. Bão tan, người dân chưa kịp thở phào đã bước vào nỗi lo mới khi nước lũ dâng cuồn cuộn, nhiều khu dân cư chìm trong biển nước, chia cắt. Lực lượng cứu nạn cứu hộ chưa một ngày nghỉ ngơi, lại tức tốc lên đường. Họ giải cứu người dân bị mắc kẹt, hỗ trợ di dời tài sản trong các khu vực bị ngập sâu. Họ như con thoi giữa biển nước đục ngầu, len lỏi trong từng con ngõ, khu vực dân cư, vào từng căn nhà. Dù công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, nhưng chưa bao giờ họ nản chí, sờn lòng, bởi nhân dân gặp hiểm nguy đang chờ họ phía trước. “Chúng tôi chỉ có một suy nghĩ còn người mắc kẹt là còn phải cứu. Nhiều anh em bị thương vì kiệt sức nhưng chẳng ai dừng lại”, Trung úy Đặng Thái Sơn (cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Công an tỉnh Nghệ An) chia sẻ.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập sâu.

Trong đêm tối, những người lính lội nước đến tận ngực, dùng dây thừng, phao cứu sinh, thậm chí thân mình làm “điểm tựa” để đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Mưa lạnh và bóng tối bao trùm, ánh đèn pin của họ trở thành ngọn lửa hy vọng cho hàng nghìn hộ dân vùng lũ. “Chúng tôi không nhớ mình đã đưa bao nhiêu người ra khỏi vùng nguy hiểm nhưng tôi đặc biệt nhớ trường hợp một thai phụ chuyển dạ sắp sinh. Cái nắm tay thật chặt thay cho lời cảm ơn của chồng thai phụ khi đã lên bờ an toàn để đến cơ sở y tế, trở thành nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục vượt hiểm nguy, gian khó, làm tốt nhiệm vụ của người lính cứu hộ, cứu nạn”, Trung úy Sơn tâm sự.

Sau mỗi vụ cứu nạn cứu hộ, các chiến sĩ lại trở về đơn vị, tiếp tục huấn luyện, bảo dưỡng thiết bị, chuẩn bị cho những lần “xuất quân” tiếp theo. Với họ, cứu người là công việc, là sứ mệnh, là mệnh lệnh từ trái tim. Trung tá Trần Bích Điệp, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC &CNCH trên sông, Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ làm công tác cứu nạn, cứu hộ trên sông luôn đối mặt với nhiều hiểm nguy. Khi có các vụ việc xảy ra, lãnh đạo chỉ huy luôn có mặt kịp thời chỉ đạo cũng như động viên khích lệ nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhất là với những chiến sĩ trẻ. Dù ở bất cứ hoàn cảnh, tình huống nào, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng vì nhiệm vụ, dũng cảm, hết mình, đồng lòng mang đến sự bình yên và an toàn cho nhân dân”.