Những nghi vấn việc Vu Mông Lung qua đời, hơn 1300 video tung tin "luật ngầm" bị gỡ

HHTO - Tài khoản Weibo chính thức phòng làm việc của Vu Mông Lung xác nhận nam diễn viên đã qua đời. Từ sáng 11/9, hàng loạt tin đồn liên quan đến sự ra đi và cuộc đời anh xuất hiện, dấy lên nhiều nghi vấn. Tuy nhiên, nhiều fan kêu gọi dân mạng ngừng lan truyền và tin vào lời đồn thiếu căn cứ, tránh ảnh hưởng đến danh dự của người đã khuất cũng như tổn thương đến tinh thần những người thân và yêu quý anh.

Thông báo chính thức của phía phòng làm việc Vu Mông Lung, xác nhận anh qua đời do rơi từ tầng cao.

Sáng 11/9, blogger Giang Tiểu Yến đăng tin Vu Mông Lung được phát hiện đã qua đời, nghi bị rơi từ một tòa nhà tại Bắc Kinh. Tối 10/9, anh ăn cơm ở nhà một người bạn cùng 5 - 6 người khác. Khoảng 2h sáng 11/9, nam diễn viên về phòng ngủ và khóa cửa lại. Đến 6h sáng, khi tàn tiệc, bạn bè không thấy anh đâu liền đi tìm, phát hiện thi thể ở bên dưới nhà.

Blogger này viết thêm một đoạn, nói rằng, trong túi của Vu Mông Lung có 2 chiếc đồng hồ Rolex (được cho là của bạn anh). Khoảng 2 tiếng sau khi đăng bài, Giang Tiểu Yến xóa đoạn này. Vài giờ sau, anh xóa bài. Đến chiều 11/9, tài khoản của blogger bị cấm ngôn. Đến tối 11/9, phòng làm việc của Vu Mông Lung xác nhận nam diễn viên đã mất do ngã từ tầng cao. Sau thời gian điều tra, cảnh sát loại trừ khả năng đây là một vụ án hình sự.

Tòa nhà được cho là hiện trường - nơi Vu Mông Lung ngã xuống.

Dân mạng không ngừng đặt nghi vấn về những điểm mơ hồ trong cái chết của nam diễn viên. Trước khi có thông tin xác thực, từ sáng 11/9, tức là chỉ vài tiếng sau khi Vu Mông Lung mất, thời gian kết luận đây không phải vụ án hình sự quá nhanh.

Theo Thiên Nhãn Tra, các công ty do nam diễn viên nắm cổ phần đều hiện trạng thái giải thể từ cuối năm ngoái và tháng 7 năm nay. Điều này có phần khó hiểu khi từ cuối năm 2024 đến trước khi mất, anh dần hoạt động nghệ thuật sôi nổi trở lại.

Vu Mông Lung ăn uống cùng các bạn, có thể đã say nên đi nghỉ trước. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng anh ở một mình và khóa trái? Vì sao anh lại mở lưới an toàn cửa sổ và ngã xuống từ đó? (Nghi vấn này dựa theo nội dung blogger Giang Tiểu Yến viết - người đầu tiên đăng tải về việc nam diễn viên Tân Cương qua đời).

Sau khi tin tức Vu Mông Lung qua đời phủ khắp mạng xã hội, một loạt tin đồn khác cũng rộ lên. Có người tung tin nam diễn viên từng bị một "bà lớn" cho đóng băng sự nghiệp suốt 3 năm (2020 - 2023) vì làm trái lời. Gần đây, một "lão đại" khác để ý anh, muốn dùng "luật ngầm" của giới giải trí nhưng nam diễn viên từ chối. Buổi tụ tập tối 10/9 là dàn xếp của "lão đại". 5 - 6 người bạn kia cũng thuộc phe của ông ta. Hai chiếc Rolex tìm được khi phát hiện thi thể là "chi phí đền bù". Vu Mông Lung vì quá đau khổ bởi những chuyện từng trải qua nên nghĩ quẩn.

Tuy nhiên, tin đồn này cũng đầy điểm nghi hoặc. Đầu tiên là việc tung tin không có bằng chứng rõ ràng, chỉ là lời kể. Nếu có sự nhúng tay của "ông lớn", "bà lớn" - những người có thể kiểm soát cả kết quả điều tra, thì khó có chuyện lộ ra thông tin để dân mạng khơi khơi bàn tán lên đến top đầu bảng Hot Search của Weibo nhiều giờ.

Rõ ràng Vu Mông Lung được cho là ở một mình, vậy làm thế nào họ biết chi tiết những chuyện đã xảy ra với anh trước khi qua đời? Nếu được kể lại, vậy người kể hẳn phải có mặt tại hiện trường hoặc đã theo dõi từ xa bằng cách nào đó? Họ có gan đi "phao tin" tại sao không nói với cảnh sát? Họ không sợ những "ông/ bà lớn" kia sẽ "xử lý" mình khi tung tin hay sao?

Nhiều fan không giấu được đau lòng khi đọc tin Vu Mông Lung qua đời. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng kêu gọi cộng đồng fan và dân mạng ngừng lan truyền những tin đồn thất thiệt liên quan đến nam diễn viên. "Biết là ai cũng đau lòng, nhưng mọi người đừng chia sẻ tin đồn tiêu cực nữa, xin hãy tôn trọng danh dự của người đã khuất. Người nhà của anh ấy, những người yêu thương anh ấy thật lòng sẽ rất buồn nếu đọc được những đồn đoán không hay về anh" - một fan bình luận.

Thông báo của Douyin.

Tối 11/9, phía Douyin thông báo đã xóa bỏ hơn 1.300 video vi phạm và cảnh cáo những người dùng phát tán thông tin sai lệch, gây rối loạn trật tự không gian mạng liên quan đến việc Vu Mông Lung qua đời (bao gồm cả tin đồn về "luật ngầm", sự nghiệp, nguyên nhân ra đi của nam diễn viên...).

Nền tảng này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kêu gọi tất cả người dùng tôn trọng người quá cố, nhìn nhận sự việc một cách lý trí, không tin tưởng hoặc lan truyền tin đồn vô căn cứ, duy trì một không gian trực tuyến lành mạnh.