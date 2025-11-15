Những mối duyên bất ngờ giữa Tiền Phong và người nổi tiếng

TP - Trong suốt 72 năm, Tiền phong đã trở thành điểm hẹn đặc biệt của nhiều gương mặt nổi tiếng. Những cuộc gặp gỡ tình cờ, những bài phỏng vấn định danh và cả những câu chuyện đời lần đầu được kể đều tạo nên một phần lịch sử riêng của tờ báo.

Hoa hậu Hà Trúc Linh: Mê Tiền Phong từ khi chưa đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam

Ngay trong khoảnh khắc chờ họp báo sau đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh tỏ ra vô cùng thích thú khi được trao tận tay số đặc biệt của báo Tiền Phong, ấn phẩm ghi lại trọn vẹn đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024, với gương mặt và khoảnh khắc đăng quang của cô in trang trọng trên trang bìa. Cảm giác cầm trên tay một tờ báo giấy, nhất là tờ báo có truyền thống lâu đời như Tiền Phong khiến cô hào hứng đến mức đòi… ép plastic để giữ làm kỷ niệm.

Hoa hậu Hà Trúc Linh và “gia đình” Tiền Phong. Ảnh: Như Ý

Trước khi trở thành hoa hậu, Hà Trúc Linh đã xem Tiền Phong là một trong những tờ báo chính thống đáng tin cậy nhất và đặt chế độ theo dõi thường xuyên trên các nền tảng số. Việc cập nhật tin tức mỗi ngày với cô là một thói quen bắt buộc, như cách để mở rộng hiểu biết, để không bị xem là “tối cổ” trong thế giới biến động liên tục.

Nhà văn Nguyễn Việt Hà ký tặng sách cho phóng viên báo Tiền Phong

Cũng từ đây, cô biết đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Những câu chuyện về hành trình của các đàn chị như Nguyễn Thị Huyền, Đỗ Mỹ Linh, Huỳnh Thị Thanh Thủy… được kể với góc nhìn tử tế và chi tiết khiến cô thấy đây không chỉ là một sân chơi sắc đẹp, mà là nơi các cô gái trẻ thực sự trưởng thành, có trách nhiệm và tạo ra ảnh hưởng tích cực.

NSND Ma Thị Bích Việt luôn coi Tiền Phong là tờ báo tin cậy

Cách làm báo minh bạch, không chạy theo thị hiếu nhất thời cùng uy tín được duy trì qua nhiều mùa thi khiến Tiền Phong trở thành nguồn tham chiếu đáng tin cậy nhất là khi Trúc Linh bắt đầu cân nhắc việc tham gia cuộc thi. Những bài viết về tiêu chí đánh giá, những phỏng vấn chuyên sâu với ban giám khảo, hay những câu chuyện hậu trường về hành trình vượt qua giới hạn của các hoa hậu trước đó góp phần thuyết phục cô rằng đây là cuộc thi phù hợp với mình, vừa nghiêm túc, vừa có một nền tảng văn hóa rõ ràng.

Chính vì thế, kỷ niệm với tờ báo không chỉ nằm ở khoảnh khắc nhìn thấy mình trên trang nhất sau đăng quang, mà còn ở chặng đường dài mà cô đã âm thầm dõi theo. Với Trúc Linh, Tiền Phong là nơi truyền cảm hứng trước khi cô bước vào cuộc thi, và là nơi ghi dấu cột mốc quan trọng nhất trong tuổi trẻ của mình.

Tiền Phong là mảnh đất đầu tiên được Nguyễn Việt Hà gieo tản văn

Tiền phong chính là nơi đánh dấu giai đoạn quan trọng nhất trong hành trình định danh thương hiệu tản văn của “giai phố cổ” Nguyễn Việt Hà. Những tản văn đầu tiên, những bài viết vừa hài hước, vừa tinh quái, trầm tư và khác biệt của anh đều xuất hiện trên các trang Văn hóa - Văn nghệ của Tiền Phong. Từ đó, tản văn Nguyễn Việt Hà dần trở thành thương hiệu.

Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu từng nhận xét rằng, có những người “đặt bút xuống là thành hay”, dù họ viết truyện ngắn, tiểu thuyết, tiểu luận, tản văn hay thậm chí chỉ là “bài báo ăn tiền”. Những cái tên chị nhắc đến: Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Phan Thị Vàng Anh, Trần Đăng Khoa, đều là các dấu mốc văn học đương đại, và chị khẳng định: cái dở của họ cũng hơn người. Nguyễn Việt Hà nằm trong nhóm hiếm hoi ấy.

Trong bối cảnh tản văn nở rộ, nhiều người cầm bút chuyển sang viết thể loại này vì nó “nhanh, bổ và đắt”, có thể gửi bài vài hôm là nhận nhuận bút, Nguyễn Việt Hà vẫn được xem là một trong những giọng tản văn đặc sắc nhất. Người ta có thể tranh luận về sự tinh tế, sự hóm hỉnh hay khoảng lặng u hoài trong văn phong anh, nhưng hiếm ai phủ nhận rằng, nếu đàn bà tản văn có Phan Thị Vàng Anh thì đàn ông tản văn không thể bỏ qua Nguyễn Việt Hà. Ở anh, tản văn là một kiểu tư duy, một cách đọc thế giới bằng con mắt vừa tinh nghịch vừa triết lý.

Mới đây, ngồi nói chuyện với anh về giai đoạn của báo chí, chưa cần người đối diện cất lời, Nguyễn Việt Hà đã nhanh chóng kết luận bằng cách so sánh nửa đùa nửa thật: những nơi lao đao là “bọn Hằng Sơn, Không Động” (những môn phái hạng hai, hạng ba trong truyện chưởng Kim Dung) còn “báo nhà cô nó là Thái Lâm, Võ Đang rồi”, khó khăn nào mà không thể vượt qua.

Năm ngoái, khi tiểu thuyết Tuyệt không dấu vết của Nguyễn Việt Hà xuất bản, rất nhiều tờ báo xin phỏng vấn nhưng anh đều từ chối. Tiền Phong được anh tính là ngoại lệ. Vẫn giữ phong cách của tản văn, tiểu thuyết của Nguyễn Việt Hà đầy những hóm hỉnh đùa giễu. Gần 400 trang sách không trang nào thiếu sự bông đùa. Những vấn đề rất “to” như tôn giáo, triết học hay đạo đức đều được nói theo những cách rất vui, kiểu như: “Theo ca dao Việt, cái gọi là tâm hồn hay đáy lòng của phụ nữ vốn hơi nông. Đàn ông nông nổi giếng khơi. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, từ ngàn xưa bọn đàn ông vẫn chắc mẩm là vậy. Chao ôi, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Bởi tuy không sâu nhưng đì-zai của cơi trầu cổ luôn có nhiều ngăn”.

NSND Ma thị Bích Việt: Lên Tiền Phong thì oách quá!

Với NSND Ma Thị Bích Việt, Tiền Phong là tờ báo chị tin tưởng tuyệt đối về độ chuẩn xác, nghiêm túc và tư cách làm nghề. Bài viết về chị in trên số đặc biệt 2/9 sau đó được đưa vào sách, trở thành một trong những tư liệu báo chí hiếm hoi mô tả đầy đủ quãng đời vừa là người lính, vừa là ca sĩ chiến trường, một hành trình mà theo chị “giọng hát phải cất lên bằng cả trái tim của người trong cuộc”.

Giọng hát “chim sơn ca” của thời quân ngũ đã theo bước chân Bích Việt từ những cung đường Trường Sơn, những hầm trú ẩn, những sân khấu dã chiến đến đất Sài Gòn trong thời khắc lịch sử tháng 4/1975. Người nghe từng nhận xét rằng có những ca khúc “không ai hát qua được Bích Việt”, như Đất nước bên bờ sóng, Chiếc ba lô và bài ca tình nguyện, hay Khi xe tăng qua miền quan họ mà nhạc sĩ An Thuyên viết tặng riêng nữ ca sĩ xuất thân từ lính tăng. Bích Việt lý giải: “Tôi cũng là lính, cũng đi ra từ chiến trường, nên kiểu hát của tôi là kiểu của người trong cuộc, có trải nghiệm, có lửa, có cả sự tha thiết ở trong đó”. Tiền Phong là một trong những tờ báo đầu tiên ghi chép trọn vẹn chất hình ảnh “người trong cuộc” của chị.

Trong suốt sự nghiệp, nhiều câu chuyện đẹp của Bích Việt, từ kỷ niệm hát giữa Sài Gòn ngày thống nhất đến hai lần xung phong ra Trường Sa khi con còn chưa đầy hai tuổi, cũng được Tiền Phong tờ báo ghi lại bằng sự tôn trọng và thấu cảm. Đối với chị, đó không chỉ là tư liệu nghề nghiệp mà còn là những mốc đánh dấu thời gian: “bằng chứng” cho cả một quãng đời cống hiến, chiến đấu và hát bằng trái tim của người lính.