Những kinh nghiệm để tân sinh viên làm chủ cuộc sống đại học

SVO - Hành trình trưởng thành không thể thiếu những bỡ ngỡ đầu đời. Đối với tân sinh viên, việc rời xa gia đình và bước vào một môi trường hoàn toàn mới có thể là một thử thách lớn.

Trải nghiệm để khám phá chính mình

Với mỗi tân sinh viên, những năm tháng đầu tiên ở giảng đường đại học không chỉ là thời gian để học tập, mà còn là cơ hội vàng để khám phá bản thân và định hình tương lai. Bạn Phạm Thị Khánh Ly, sinh viên năm 3 chuyên ngành Báo Phát thanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đầy năng động, tin rằng trải nghiệm chính là chìa khóa. “Mình nghĩ mọi người cứ thử thôi, thử nhiều nhất có thể, từ đó mình có thể gặp được nhiều người, biết được nhiều điều và hiểu hơn về chính mình”, cô chia sẻ. Lời khuyên này tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng một triết lý sâu sắc: Chỉ khi dấn thân vào những điều mới mẻ, chúng ta mới thực sự tìm thấy bản ngã.

Thế giới đại học không chỉ gói gọn trong sách vở. Đó là một vũ trụ rộng lớn với vô vàn câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và các dự án xã hội. Đây là những “sân chơi” lý tưởng để các bạn năm nhất trau dồi các kỹ năng mềm quan trọng. Theo Khánh Ly, hai kỹ năng mà bất kỳ sinh viên nào cũng cần phải trau dồi là kỹ năng phản biện và thuyết trình trước đám đông.

Trải nghiệm thực tế mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho Khánh Ly.

“Nó không chỉ giúp ích rất nhiều trên con đường học tập mà còn rất quan trọng cho tương lai khi bước vào thị trường lao động”, cô nàng nhấn mạnh. Những kỹ năng này không tự nhiên mà có, chúng cần được rèn luyện mỗi ngày thông qua việc tham gia các câu lạc bộ học thuật, các cuộc thi hùng biện, hay đơn giản chỉ là xung phong phát biểu trong các buổi thảo luận trên lớp. Tham gia các hoạt động ngoại khóa không chỉ giúp các bạn nâng cao kỹ năng mà còn mở rộng mối quan hệ, học hỏi từ những người đi trước và có những trải nghiệm đáng nhớ, giúp hành trình sinh viên trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Học cách cân bằng và sống có trách nhiệm

Đối với tân sinh viên, việc tự chủ tài chính cũng là một thử thách không nhỏ. Rời xa vòng tay bố mẹ, các bạn phải học cách quản lý chi tiêu sao cho hợp lý, tránh rơi vào tình trạng "đầu tháng rủng rỉnh, cuối tháng hụt hơi".

Bạn Nguyễn Nhung, 22 tuổi, cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Hạ Long cho rằng, cân nhắc mọi thứ sẽ là cách tốt nhất để quản lý tài chính. Cô khuyên các bạn nên lập một kế hoạch chi tiêu cụ thể, phân bổ ngân sách cho các khoản thiết yếu như ăn uống, đi lại, học tập và giải trí. Điều này không chỉ giúp các bạn kiểm soát được tài chính mà còn tạo thói quen sống có trách nhiệm.

Nhiều sinh viên năm nhất chọn đi làm thêm để trang trải chi phí và tích lũy kinh nghiệm. “Quan trọng nhất là có ảnh hưởng đến việc học không”, cô nhấn mạnh. Cô gợi ý các bạn nên tìm kiếm những công việc remote (từ xa) hoặc part-time (thời vụ), vừa đảm bảo có thu nhập vừa có thời gian đầu tư cho việc học tập và phát triển bản thân.

Nhung tin rằng nếu chuẩn bị kỹ lưỡng các bạn tân sinh viên sẽ có quãng thời gian thanh xuân đáng nhớ.

Để làm chủ cuộc sống đại học, tân sinh viên cần học cách dám thử, dám trải nghiệm, đồng thời phải biết cân bằng và sống có trách nhiệm. Những năm tháng ở giảng đường là hành trang quý giá nhất cho tương lai..

Thạc sĩ Văn hóa học Lương Ninh Giang (Trường Đại học Kinh Bắc) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị tâm lý và kỹ năng mềm cho tân sinh viên. "Đại học không chỉ là nơi học kiến thức, mà còn là môi trường để sinh viên tự rèn luyện và trưởng thành", thạc sĩ chia sẻ. Theo bà, những kỹ năng như quản lý thời gian, tư duy phản biện và khả năng thích ứng với môi trường mới là chìa khóa để tân sinh viên thành công.

Vị thạc sĩ cũng khuyên các bạn trẻ nên chủ động tìm kiếm cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ. Đây không chỉ là cách để tích lũy kinh nghiệm mà còn giúp xây dựng các mối quan hệ xã hội. "Cơ hội của mỗi sinh viên phụ thuộc vào những kỹ năng sống và khả năng kết nối của từng bạn", thạc sĩ Giang nói.

Thạc sĩ Lương Ninh Giang cho rằng các bạn tân sinh viên nên chuẩn bị hành trang vững chắc để làm chủ cuộc sống đại học.

